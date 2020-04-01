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В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа

Среда
1 апреля 2020
22:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Саки

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Глава администрации Сак Александр Овдиенко попросил горожан не поддаваться на провокации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В Саках появились объявления, в которых якобы от имени администрации жителям города запрещается выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, в дневное время разрешено находиться на улице только в маске и по необходимости. Штраф за нарушение – 20 тысяч рублей.

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«Обращаюсь к жителям города. В парадных наших домов обнаружены объявления провокационного характера. Прошу не реагировать на подобные выходки, соблюдать спокойствие и находиться в местах постоянного проживания», — написал в социальной сети Овдиенко.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/v-sakah-oprovergajut-informatsiju-o-vvedenii-komendantskogo-chasa-129774/

 
 

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