В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа

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Глава администрации Сак Александр Овдиенко попросил горожан не поддаваться на провокации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В Саках появились объявления, в которых якобы от имени администрации жителям города запрещается выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, в дневное время разрешено находиться на улице только в маске и по необходимости. Штраф за нарушение – 20 тысяч рублей.

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«Обращаюсь к жителям города. В парадных наших домов обнаружены объявления провокационного характера. Прошу не реагировать на подобные выходки, соблюдать спокойствие и находиться в местах постоянного проживания», — написал в социальной сети Овдиенко.

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