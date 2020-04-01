В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса

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С 1 апреля в Крыму начинается призыв в российскую армию. В 2020-м эти мероприятия приходится откладывать из-за коронавируса: ЗАГСы временно не принимают заявления, Пенсионный фонд прекратил выдачу справок и консультирует только по телефону, а МФЦ открывает двери только для клиентов с талончиками.

По информации СМИ, весенний призыв в армию состоится, как обычно – с 1 апреля по 15 июля, из-за коронавируса не стали передвигать сроки, пишет КП-Крым. В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу.

Тем не менее, крымских призывников с повестками просят не бежать в военкомат до 6 апреля.

— В связи со сложной эпидобстановкой приостановлен прием граждан. Не только призывников, но и тех, кто поступает в военные высшие учебные заведения, и тех, кто собирает документы на военную службу по контракту, — рассказали в военном комиссариате Республики Крым.

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До 5 апреля медкомиссия в военкоматах не работает, так как все профосмотры в регионе отменены из-за коронавируса.

Когда точно возобновят прием граждан в обычном режиме, неизвестно. Призывников планируют отправлять в войска в мае и июне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, перед отправкой всех протестируют на коронавирус.

— В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты. Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются, — сообщил Шойгу.

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