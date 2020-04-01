В Крыму двое туристов заблудились в тумане на Ай-Петри

На горе Ай-Петри, в районе верхней станции канатной дороги, два человека при подъеме в тумане на плато сбились с пути и оказались в труднодоступном месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Самостоятельно туристы выбраться не смогли – потребовалась помощь. Условное местонахождение туристов было определено с помощью устойчивой мобильной связи.

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При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшим и помогли им подняться на плато горы.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.

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