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Происшествия -> Спасение в горах

В Крыму двое туристов заблудились в тумане на Ай-Петри

Среда
1 апреля 2020
12:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


На горе Ай-Петри, в районе верхней станции канатной дороги, два человека при подъеме в тумане на плато сбились с пути и оказались в труднодоступном месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Самостоятельно туристы выбраться не смогли – потребовалась помощь. Условное местонахождение туристов было определено с помощью устойчивой мобильной связи.

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При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшим и помогли им подняться на плато горы.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 23 марта 2020: Спасатели ночью искали заблудившуюся в горах Крыма группу туристов. Крымские спасатели провели ночную поисково-спасательную операцию в горно-лесной зоне полуострова, сообщила пресс-служба МЧС РК.

Пятница, 20 марта 2020: В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги. Специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации женщины в горно-лесной зоне полуострова.

Понедельник, 16 марта 2020: Крымские спасатели провели в горах две успешные поисковые операции. В минувшие выходные крымские спасатели провели сразу две успешные поисковые операции, оказав помощь туристке, сбившейся с маршрута, и пожилому жителю Алушты.

Вторник, 10 марта 2020: Спасатели Крыма эвакуировали с тропы Голицына очередного туриста. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину из горно-лесной местности.

 

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