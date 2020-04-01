В Крыму двое туристов заблудились в тумане на Ай-Петри

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Самостоятельно туристы выбраться не смогли – потребовалась помощь. Условное местонахождение туристов было определено с помощью устойчивой мобильной связи.
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При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшим и помогли им подняться на плато горы.
В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 23 марта 2020: Спасатели ночью искали заблудившуюся в горах Крыма группу туристов. Крымские спасатели провели ночную поисково-спасательную операцию в горно-лесной зоне полуострова, сообщила пресс-служба МЧС РК.
Пятница, 20 марта 2020: В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги. Специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации женщины в горно-лесной зоне полуострова.
Понедельник, 16 марта 2020: Крымские спасатели провели в горах две успешные поисковые операции. В минувшие выходные крымские спасатели провели сразу две успешные поисковые операции, оказав помощь туристке, сбившейся с маршрута, и пожилому жителю Алушты.
Вторник, 10 марта 2020: Спасатели Крыма эвакуировали с тропы Голицына очередного туриста. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину из горно-лесной местности.
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