В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В дежурную часть отдела полиции Симферополя поступило заявление от 37-летнего жителя Джанкойского района о том, что со стоянки был угнан его припаркованный автомобиль.
В своем заявлении потерпевший указал, что подозревает в угоне своего коллегу со стройки, с которым накануне употреблял спиртные напитки.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление.
Со слов задержанного мужчины, он тайно похитил ключи от автомобиля коллеги и отправился кататься по городу. Однако, не справившись с управлением, наехал на препятствие. После этого злоумышленник сразу скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия, ничего не сообщив приятелю.
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Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации – (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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