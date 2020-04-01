Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне

Среда
1 апреля 2020
14:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Полиция Симферополя задержала 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление, по делу об угоне.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В дежурную часть отдела полиции Симферополя поступило заявление от 37-летнего жителя Джанкойского района о том, что со стоянки был угнан его припаркованный автомобиль.

В своем заявлении потерпевший указал, что подозревает в угоне своего коллегу со стройки, с которым накануне употреблял спиртные напитки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление.

Со слов задержанного мужчины, он тайно похитил ключи от автомобиля коллеги и отправился кататься по городу. Однако, не справившись с управлением, наехал на препятствие. После этого злоумышленник сразу скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия, ничего не сообщив приятелю.

Читайте: В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации – (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик. В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.

Сегодня: В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину. Конфликт между молодыми людьми на почве ревности закончился для одного из них телесными повреждениями, а для другого – в полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Воскресенье, 29 марта 2020: В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж 26-летнего, ранее не судимого симферопольца.

Воскресенье, 29 марта 2020: В Севастополе у пенсионерки похитили забытые в банкомате деньги. Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/v-krymu-dva-pyanyh-stroitelya-ne-podelili-avtomobil-zakonchilos-delom-ob-ugone-129747/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.