В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Бахчисарай
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Апрель 2020
1 апреля 2020
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. И оказался не имеющий постоянного места жительства 33-летний уроженец г. Мурманска.
Гражданин ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение побоев.
От мужчины поступила явка с повинной.
Со слов злоумышленника, похищенное он сдал в ломбард в г. Севастополе, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.
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Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
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