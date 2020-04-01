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Происшествия -> Криминал

В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик

Среда
1 апреля 2020
16:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
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Апрель 2020
1 апреля 2020


В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. И оказался не имеющий постоянного места жительства 33-летний уроженец г. Мурманска.

Гражданин ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение побоев.

От мужчины поступила явка с повинной.

Со слов злоумышленника, похищенное он сдал в ломбард в г. Севастополе, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

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Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/v-bahchisarae-zhitel-murmanska-ukral-samokaty-i-dzhoistik-129762/

 
 

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