В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик

В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. И оказался не имеющий постоянного места жительства 33-летний уроженец г. Мурманска.

Гражданин ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение побоев.

От мужчины поступила явка с повинной.

Со слов злоумышленника, похищенное он сдал в ломбард в г. Севастополе, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

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Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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