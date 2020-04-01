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В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров

Среда
1 апреля 2020
15:34

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Власти Крыма прорабатывают меры по усилению санитарно-карантинного контроля пассажиров, прибывающих авиарейсами в международный аэропорт Симферополь.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в среду.

«Сегодня вырабатываем подходы, в том числе по усилению досмотра тех, кто прибывает авиационным транспортом. Как это сделать, окончательного решения еще нет. Различные практики по субъектам используются. Они не дают стопроцентной гарантии, но будем ориентироваться на лучший опыт», – сказал Аксенов.

Читайте: Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Глава РК также призвал усилить контроль пассажиров в поездах, прибывающих на полуостров по Крымскому мосту.

Как сообщалось, Сергей Аксенов объявил о введении в регионе карантина с нуля часов 2 апреля. На Крымском мосту будет установлен блокпост для тотальной проверки всего прибывающего на полуостров автомобильного транспорта.

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