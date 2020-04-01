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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на среду 1 апреля

Среда
1 апреля 2020
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 8, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 1 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 74 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +2 до +6, ближайшей ночью от 0 до +1 градусов.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 68 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 7, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 70 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 70 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 71 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 73 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 7, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 76 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 80 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 6, ближайшей ночью от 1 до 4 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Массандре - 9, в Мисхоре - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 16, в Одессе - 8, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Читайте: На Крым идут еще одни сильные заморозки

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Понедельник, 30 марта 2020: На Крым идет холодный фронт: возможен снег. На южные регионы с северо-запада движется холодный атмосферный фронт, 1 апреля в Крыму похолодает.

Понедельник, 30 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 18, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Воскресенье, 29 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

 

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