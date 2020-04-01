Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам

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Предприятия и организации, работающие в туристической сфере Крыма, смогут получить отсрочку по налоговым платежам.

Как сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым, организации, включенные в перечень налогоплательщиков отрасли, смогут заплатить налоги после 1 мая.

«Нормативно-правовые акты, регламентирующие отсрочку, будут подготовлены в течение месяца и коснутся всех налоговых отчислений юридических лиц, включая страховые взносы, начисленные с зарплаты и иных выплат работникам. По поручениям президента и правительства Российской Федерации, с целью реализации мер поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

Каникулы по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, предоставят туроператорам, турагентам, организациям, осуществляющим экскурсионные услуги, гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, предприятиям, обслуживающим горнолыжные трассы и пляжи.

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Проверить наличие предприятия в перечне, составленном минэкономразвития России.

«В случае, если предприятие не вошло в перечень налогоплательщиков отрасли, в отношении которых будет обеспечено предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, просим незамедлительно сообщить в министерство курортов и туризма Республики Крым по электронному адресу economy@mtur.rk.gov.ru», – подчеркнули в министерстве.

В минкурортов отметили, что в перечень не вошли некоторые виды экономической деятельности, по которым зарегистрированы санаторно-курортные организации (86.10 «Деятельность больничных организаций», 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»), а также виды деятельности, по которым зарегистрированы управляющие компании гостиничного бизнеса (70.1 «Деятельность головных офисов», 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»).

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