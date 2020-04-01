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Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией

Среда
1 апреля 2020
14:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией

© Новости Крыма

В Республике Крым за сутки было госпитализировано еще 47 человек с пневмонией.

Сейчас в стационарах крымских больниц находится уже 1244 человека с таким диагнозом, сообщил министр здравоохранения региона Игорь Чемоданов.

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией крымчан в республике по-прежнему составляет 16 человек. Всего в связи с угрозой распространения коронавируса под медицинским наблюдением в регионе находятся 2902 человека, из них 2826 – под динамическим наблюдением (на дому). За сутки под наблюдение попали еще 196 человек, 126 человек были сняты с наблюдения.

«В стационарах у нас 66 человек, за сутки поступило еще шесть, выписаны четверо. В обсерваторе у нас 13 человек, из них трое – Бахчисарайский район, Феодосия и Советский – вчера были определены в наш обсерватор за нарушение режима», - отметил Чемоданов.

Читайте: В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом

Все медицинские работники сегодня обеспечены средствами защиты в полном объеме, заверил чиновник.

Как сообщалось ранее, руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская спрогнозировала рост числа зараженных коронавирусом в Крыму в связи с увеличением числа протесрировавшихся на COVID-19.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится. С ростом количества тестирований на коронавирус в Крыму число выявляемых случаев инфекции в регионе увеличится.

Сегодня: За прошедшие сутки в Крыму выявили 123 нарушения карантина. За прошедшие сутки в Крыму проверили 18 987 объектов: выявлено 123 нарушения карантина, в тот же день устранено 105.

Сегодня: Запуск платного тестирования на коронавирус в Крыму отложен. Лаборатория «Гемотест» отложила запуск тестирования на коронавирус в Симферополе.

Вчера: Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу. Более 2,8 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом 461 человек снят с меднаблюдения в связи с окончанием срока карантина и отрицательными результатами тестов.

 

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