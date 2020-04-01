Полиция Крыма ищет шестерых нарушителей режима самоизоляции

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Правоохранители Крыма разыскивают шестерых жителей республики, которые нарушили предписания о самоизоляции и самовольно покинули свои жилища.

Об этом сообщил глава МВД по РК Павел Каранда на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в среду.

«Выявлено девять человек, которые нарушили режим самоизоляции. Трое установлены, двое направлены в обсерватор, по третьему будет принято решение сегодня. Остальных разыскиваем. После этого они также будет помещены в обсерватор», – рассказал министр.Каранда также сообщил, что за минувшие сутки привлечены к административной ответственности родители шестерых подростков, которые в нарушение запрета находились в местах массового пребывания людей.

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Глава МВД по республике добавил, что за минувшие сутки было проверено около трех тысяч объектов на предмет соблюдения мер о приостановлении работы в период режима повышенной готовности. По итогам проверки зафиксировано 41 нарушение.

Также суд принял решение о закрытии предприятия-нарушителя на один месяц. Таким образом, общее число объектов в Крыму, в отношении которых была применена данная санкция, достигло четырех.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пиротехники уничтожили в Крыму шесть авиабомб времен войны. Сотрудники МЧС ликвидировали шесть авиабомб времен Второй мировой войны, найденных на территории Ленинского района Крыма.

Вчера : В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина. Количество нарушений работы предприятий в режиме ограничений из-за коронавируса снижается в Крыму.

Вчера : Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района. Статистика нарушений Указа Главы РК о введении режима повышенной готовности снижается, в особых случаях граждане привлекаются к ответственности.

Вчера : Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены. На въездах в Севастополь появились пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Их установили на 44 километре дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, на 43 и на 57 километрах дороги Ялта-Севастополь, на 11 км дороги Танковое-Оборонное и на 2 км дороги Орловка-Бахчисарай.