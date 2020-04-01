Полиция Крыма ищет шестерых нарушителей режима самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил глава МВД по РК Павел Каранда на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в среду.
«Выявлено девять человек, которые нарушили режим самоизоляции. Трое установлены, двое направлены в обсерватор, по третьему будет принято решение сегодня. Остальных разыскиваем. После этого они также будет помещены в обсерватор», – рассказал министр.Каранда также сообщил, что за минувшие сутки привлечены к административной ответственности родители шестерых подростков, которые в нарушение запрета находились в местах массового пребывания людей.
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Глава МВД по республике добавил, что за минувшие сутки было проверено около трех тысяч объектов на предмет соблюдения мер о приостановлении работы в период режима повышенной готовности. По итогам проверки зафиксировано 41 нарушение.
Также суд принял решение о закрытии предприятия-нарушителя на один месяц. Таким образом, общее число объектов в Крыму, в отношении которых была применена данная санкция, достигло четырех.
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