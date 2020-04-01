Пиротехники уничтожили в Крыму шесть авиабомб времен войны

Сотрудники МЧС ликвидировали шесть авиабомб времен Второй мировой войны, найденных на территории Ленинского района Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Были обезврежены одна авиационная бомба АО-20, обнаруженная в поселке Каменское, одна авиационная бомба АО-10 и одна осколочная бомба SD-1, обнаруженные в селе Бондаренково, и три авиационные бомбы АО-2,5, обнаруженные в поселке Курортное.

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В ведомстве отметили, что операцию по идентификации и обезвреживанию взрывоопасных предметов осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда крымского главка МЧС.

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