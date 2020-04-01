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Власть -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

«Парад тюльпанов» в Никитском Ботаническом саду проводится виртуально

Среда
1 апреля 2020
20:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Каждый год к «Параду тюльпанов» сотрудники ботанического сада высаживают огромное количество луковиц тюльпанов.

В этом году высажено 100 тысяч штук более 200 сортов.

Как сообщили в пресс-службе ботсада, среди новинок этого года на выставке экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной, фантастической окраской цветков.

Главная изюминка выставки этого года — сорта тюльпанов класса Rembrandt, пишет КП-Крым. Этот многочисленный класс тюльпанов с пестрыми расцветками назван в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна.

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Впервые в истории в день открытия парада тюльпаны можно посмотреть только в виртуальном пространстве, так как с 23 марта по 5 апреля 2020 года все парки Никитского ботанического сада и территория заповедника «Мыс Мартьян» закрыты для посещения в связи с коронавирусом.

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