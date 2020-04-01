«Парад тюльпанов» в Никитском Ботаническом саду проводится виртуально

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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1 апреля 2020
В этом году высажено 100 тысяч штук более 200 сортов.
Как сообщили в пресс-службе ботсада, среди новинок этого года на выставке экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной, фантастической окраской цветков.
Главная изюминка выставки этого года — сорта тюльпанов класса Rembrandt, пишет КП-Крым. Этот многочисленный класс тюльпанов с пестрыми расцветками назван в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна.
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Впервые в истории в день открытия парада тюльпаны можно посмотреть только в виртуальном пространстве, так как с 23 марта по 5 апреля 2020 года все парки Никитского ботанического сада и территория заповедника «Мыс Мартьян» закрыты для посещения в связи с коронавирусом.
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