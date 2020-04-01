Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: «Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится Полиция Крыма ищет шестерых нарушителей режима самоизоляции Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса

© nefakt.info

Шантаж, угрозы, насилие — этим «набором террориста» порой не брезгуют севастопольские пенсионеры, попросившие волонтеров о помощи в период борьбы с COVID-19. И хотя такие ситуации нетипичны, они порой заставляют опускать руки уставших добровольцев.

Движение «Сердце Севастополя» на своей официальной странице («ВКонтакте») обратилось к пожилым людям, которым помогает с доставкой продуктов и безрецептурных лекарств, и рассказало о сложностях из-за завышенных требований некоторых опекаемых.

«Уважаемые наши пожилые люди. Мы хотим и должны вас сберечь, наших стариков. И нам очень трудно это сделать, когда вы на нас кричите, требуя продуктовый набор и «угрожая» своим походом в магазин, если мы его вам не привезем в течение часа», — пишут добровольцы.

Кроме срочной доставки, порой выдвигается и другое требование — все должно быть бесплатно.

«Волонтеры готовы оказать вам помощь с покупками в магазинах, но покупки эти делать за свои деньги добровольцы не могут — у нас просто нет миллиона(ов) рублей, которые мы можем потратить на это. Мы готовы привезти вам бесплатные лекарства из аптеки и также готовы купить безрецептурные лекарства, но опять же — за ваш счет. Все по той же причине — мы обычные люди, с обычным достатком. Мы не можем (как бы нам этого ни хотелось) помочь вам финансово», — объясняют волонтеры.

Волонтеры, кроме помощи с доставкой и выгулом собак, действительно могут помочь нуждающимся пенсионерам бесплатным продуктовым набором, но — исходя из имеющейся благотворительной помощи, резко уменьшившейся с введением ограничительных мер, и только тем, у кого пенсия — меньше 9 тысяч рублей.

Читайте: Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии

«Пожалуйста, не требуйте от добровольцев невозможного — мы не можем за свой счет вам всем купить еду. Продуктами мы помогаем в самых исключительных случаях, и мы просим относиться к этому с пониманием, потому что правда есть старики, которым нечего есть. Совсем нечего. К сожалению», — говорит «Сердце Севастополя».

Ситуация накаляется до предела с каждой минутой, говорят волонтеры — и рассказывают о случившейся накануне дикой ситуации:

«В нашего волонтера кинула бабушка бутылкой с кефиром, потому что девушка взяла кефир той марки, но не того процента жирности. Бабушка кинула — и попала девушке в голову. Девушка жива, но у нас минус один волонтер».

А у девушки-волонтера — минус один телефон, разбитый во время падения.

«Мы не знаем, сколько продлится самоизоляция. Мы очень просим вас в этот непростой для нас всех период относиться с пониманием к труду волонтеров, потому что нервные срывы (и ваши и наши) не ускоряют работу добровольцев, а наоборот, замедляют», — предупреждают волонтеры.

Напомним, бесплатные пакеты с продуктами самоизолировавшимся пенсионерам предоставляет волонтерский центр «Мы вместе», в данный момент очень нуждающийся в притоке новых волонтеров.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Какой сегодня праздник 1 апреля. Сегодня, 1 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера : «Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими. Жители Крыма утверждают, что все заявления местных и республиканских властей о предпринимаемых мерах по профилактике распространения коронавируса – это лишь декларации «на бумаге». В реальности все выглядит иначе.

Вчера : Какой сегодня праздник 31 марта. Сегодня, 31 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Понедельник, 30 марта 2020 : Какой сегодня праздник 30 марта. Сегодня, 30 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.