Лолита снова порассуждала о принадлежности Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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В декабре 2018 года Лолита в интервью одному из YouTube-каналов сказала, что для нее Крым — «это по-прежнему Украина, в душе».
В интервью Гордону певица назвала «вбросом» информацию о том, что она якобы считает Крым украинской территорией.
«Сколько пи…лей (нецензурное слово – ред.) в России я за это получила. Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: «Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали». Я не произносила слово «аннексия». Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: «Мой». Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей», – сказала Лолита.
По ее словам, она не хочет «вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги».
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Лолита добавила, что «не считает вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году незаконным».
«Лишь бы не было войны. Я не политик, я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась от этой информации и не знаю, где правда. И для меня важно, чтобы никто не убивал. Люди не хотят воевать — это больная психика хочет воевать», – сказала артистка.
Лолита заявила, что Украина «не сражалась за Крым». При этом Россия вкладывает в развитие полуострова и построила там «аэропорт и хоть одну дорогу».
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