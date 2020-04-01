Лолита снова порассуждала о принадлежности Крыма

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Эстрадная певица Лолита Милявская открестилась от своего заявления об украинской принадлежности Крыма, которое она сделала в 2018 году. Нынешнюю точку зрения на статус полуострова артистка высказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

В декабре 2018 года Лолита в интервью одному из YouTube-каналов сказала, что для нее Крым — «это по-прежнему Украина, в душе».

В интервью Гордону певица назвала «вбросом» информацию о том, что она якобы считает Крым украинской территорией.

«Сколько пи…лей (нецензурное слово – ред.) в России я за это получила. Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: «Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали». Я не произносила слово «аннексия». Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: «Мой». Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей», – сказала Лолита.

По ее словам, она не хочет «вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги».

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Лолита добавила, что «не считает вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году незаконным».

«Лишь бы не было войны. Я не политик, я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась от этой информации и не знаю, где правда. И для меня важно, чтобы никто не убивал. Люди не хотят воевать — это больная психика хочет воевать», – сказала артистка.

Лолита заявила, что Украина «не сражалась за Крым». При этом Россия вкладывает в развитие полуострова и построила там «аэропорт и хоть одну дорогу».

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