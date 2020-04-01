Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Stars -> Звезды в Крыму

Лолита снова порассуждала о принадлежности Крыма

Среда
1 апреля 2020
13:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Лолита снова порассуждала о принадлежности Крыма

© ria.ru

Эстрадная певица Лолита Милявская открестилась от своего заявления об украинской принадлежности Крыма, которое она сделала в 2018 году. Нынешнюю точку зрения на статус полуострова артистка высказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

В декабре 2018 года Лолита в интервью одному из YouTube-каналов сказала, что для нее Крым — «это по-прежнему Украина, в душе».

В интервью Гордону певица назвала «вбросом» информацию о том, что она якобы считает Крым украинской территорией.

«Сколько пи…лей (нецензурное слово – ред.) в России я за это получила. Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: «Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали». Я не произносила слово «аннексия». Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: «Мой». Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей», – сказала Лолита.

По ее словам, она не хочет «вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги».

Читайте: Российская группа Uma2rman станет хедлайнером фестиваля в Ялте

Лолита добавила, что «не считает вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году незаконным».

«Лишь бы не было войны. Я не политик, я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась от этой информации и не знаю, где правда. И для меня важно, чтобы никто не убивал. Люди не хотят воевать — это больная психика хочет воевать», – сказала артистка.

Лолита заявила, что Украина «не сражалась за Крым». При этом Россия вкладывает в развитие полуострова и построила там «аэропорт и хоть одну дорогу».

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 23 марта 2020: Шнуров: статус Крыма никем не признан, кроме самой России. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, недавно ставший членом Партии роста, написал стихотворение на социально-политическую тематику, посвященное Крыму.

Пятница, 20 марта 2020: Российские артисты отменили свои концерты в Крыму. Организаторы концертов российских и мировых звезд в Крыму – компания INconcert – сообщила о переносе всех апрельских выступлений.

Четверг, 19 марта 2020: Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме. Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский призвал лидера группы «Ленинград» и члена Партии роста Сергея Шнурова «заниматься творчеством, а не политикой».

Вторник, 17 марта 2020: Шнуров про принадлежности Крыма: «Поживем - увидим». Шоумен, лидер группировки «Ленинград», а теперь уже и политик Сергей Шнуров долго не мог найти слов в ответ на блицвопрос: «Крым наш?».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/lolita-snova-porassuzhdala-o-prinadlezhnosti-kryma-129763/

 
 

Звезды в Крыму

Лолита снова порассуждала о принадлежности Крыма

Лолита снова порассуждала о принадлежности Крыма

Шнуров: статус Крыма никем не признан, кроме самой России

Шнуров: статус Крыма никем не признан, кроме самой России

Российские артисты отменили свои концерты в Крыму

Российские артисты отменили свои концерты в Крыму

Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме

Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится
СЮЖЕТ
Коронавирус

Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.