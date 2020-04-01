Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса Как будет работать блокпост на Крымском мосту В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией

Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

Среда
1 апреля 2020
18:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

© Форпост

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РК отмечают, что в лесах Крыма все еще встречается немало туристов.

— Ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введены сроком на 21 календарный день. Однако, несмотря на запрет, в лесах Крыма достаточное количество туристов и отдыхающих — цитирует министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова пресс-служба ведомства.

Например, вчера помощь спасателей понадобилась двум туристам, заплутавшим в тумане на Ай-Петри.

Читайте: Какой сегодня праздник 26 марта

Также в МЧС напомнили, что с сегодняшнего дня в Крыму установлен летний пожароопасный период, который предусматривает запрет на разведение костров и использование мангалов и других приспособлений с открытым огнем.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира. Шантаж, угрозы, насилие — этим «набором террориста» порой не брезгуют севастопольские пенсионеры, попросившие волонтеров о помощи в период борьбы с COVID-19. И хотя такие ситуации нетипичны, они порой заставляют опускать руки уставших добровольцев.

Сегодня: Какой сегодня праздник 1 апреля. Сегодня, 1 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера: «Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими. Жители Крыма утверждают, что все заявления местных и республиканских властей о предпринимаемых мерах по профилактике распространения коронавируса – это лишь декларации «на бумаге». В реальности все выглядит иначе.

Вчера: Какой сегодня праздник 31 марта. Сегодня, 31 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/krymchane-ozhidaemo-proignorirovali-zapret-na-poseshenie-lesov-129755/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира

Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира

Какой сегодня праздник 1 апреля

Какой сегодня праздник 1 апреля

«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими

«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.