Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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— Ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введены сроком на 21 календарный день. Однако, несмотря на запрет, в лесах Крыма достаточное количество туристов и отдыхающих — цитирует министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова пресс-служба ведомства.
Например, вчера помощь спасателей понадобилась двум туристам, заплутавшим в тумане на Ай-Петри.
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Также в МЧС напомнили, что с сегодняшнего дня в Крыму установлен летний пожароопасный период, который предусматривает запрет на разведение костров и использование мангалов и других приспособлений с открытым огнем.
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