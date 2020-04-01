Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

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В Министерстве чрезвычайных ситуаций РК отмечают, что в лесах Крыма все еще встречается немало туристов.

— Ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введены сроком на 21 календарный день. Однако, несмотря на запрет, в лесах Крыма достаточное количество туристов и отдыхающих — цитирует министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова пресс-служба ведомства.

Например, вчера помощь спасателей понадобилась двум туристам, заплутавшим в тумане на Ай-Петри.

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Также в МЧС напомнили, что с сегодняшнего дня в Крыму установлен летний пожароопасный период, который предусматривает запрет на разведение костров и использование мангалов и других приспособлений с открытым огнем.

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