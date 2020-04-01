Какой сегодня праздник 1 апреля

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Сегодня, 1 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День смеха (April Fools Day)

День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

День математика

Фото pixabay.com

День математика нельзя найти ни в одном календаре праздников потому, что официально его просто нет, но это не мешает людям, которые действительно просто не представляют свою жизнь без этой точной науки отмечать свой профессиональный и очень любимый праздник. У большинства День математика ассоциируется со студентами, которые выбрали эту дисциплину своей будущей профессией и преподавателей, как школ, так и высших учебных заведений.

Многие просто не знают о том, что в День смеха нужно еще и поздравить своего учителя математики, но если такая возможность есть, то обязательно стоит ею воспользоваться. Для преподавателя это будет неожиданно и приятно.© https://pozdravkin.com/data-prazdnika/den-matematika

Дарья Пролубница

Народный праздник «Дарья Грязная» отмечается 1 апреля (по старому стилю - 19 марта). В церковном календаре это день почтения памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. Другие названия праздника: «Дарья Попловиха», «Пролубница», «Грязниха», «Грязнопруд». Грязной Дарью прозвали за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги - и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто.

Также сегодня, 1 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день птиц (International Bird Day)

- День рождения доллара

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- День коньяка

- День пробуждения домового

- День возвращения Снусмумрика

- Ассирийский Новый Год

- День съедобной книги (Edible Book Day)

- Международный день фриволите (International Tatting Day)

- День атеиста (Atheist Day) в США

- День поэзии и творческого разума (Poetry and Creative Mind Day) в США

- День забавного чтения (Reading is Funny Day) в США

- День кукушки в Шотландии

- День посадки деревьев в Танзании

- Национальный праздник на Кипре

- Фестиваль танца (Мияко Одори) в Японии

Сегодня именины празднуют: Хрисанф, Мартирий, Дмитрий, Мавр, Диодор, Клавдий, Иннокентий, Васса, Дарья, Илария, Кромит, Мариан, Панхарий, Софья, Ясон.

Что происходило 1 апреля в прошлые годы

527 - Начало правления римского императора Юстиниана Р†.

1579 - основан университет в Вильно, первый на территории Великого княжества Литовского.

1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара$.

1808 - император Александр I провозгласил «пожизненное» присоединение Финляндии к России.

1875 - английская газета «Таймс» первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды.

1889 - в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефина Кокрейн.

1890 - бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1924 - Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за Пивной путч.

1933 - начался бойкот бизнесов евреев в Германии после гитлеровского призыва.

1937 - Бирма отделилась от Индии.

1967 - премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

1976 - основана компания Apple.

1979 - по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

1981 - В СССР впервые введено летнее время.

1991 - состоялся распад Организации Варшавского договора.

1997 - Борис Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 апреля. Какие праздники будут завтра?

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