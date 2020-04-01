Какой сегодня праздник 1 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
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1 апреля 2020
© pixabay.com
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День смеха (April Fools Day)
День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.
Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
День математика
Фото pixabay.com
День математика нельзя найти ни в одном календаре праздников потому, что официально его просто нет, но это не мешает людям, которые действительно просто не представляют свою жизнь без этой точной науки отмечать свой профессиональный и очень любимый праздник. У большинства День математика ассоциируется со студентами, которые выбрали эту дисциплину своей будущей профессией и преподавателей, как школ, так и высших учебных заведений.
Многие просто не знают о том, что в День смеха нужно еще и поздравить своего учителя математики, но если такая возможность есть, то обязательно стоит ею воспользоваться. Для преподавателя это будет неожиданно и приятно.© https://pozdravkin.com/data-prazdnika/den-matematika
Дарья Пролубница
Народный праздник «Дарья Грязная» отмечается 1 апреля (по старому стилю - 19 марта). В церковном календаре это день почтения памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. Другие названия праздника: «Дарья Попловиха», «Пролубница», «Грязниха», «Грязнопруд». Грязной Дарью прозвали за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги - и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто.
Также сегодня, 1 апреля, отмечают такие праздники:
- Международный день птиц (International Bird Day)
- День рождения доллара
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- День коньяка
- День пробуждения домового
- День возвращения Снусмумрика
- Ассирийский Новый Год
- День съедобной книги (Edible Book Day)
- Международный день фриволите (International Tatting Day)
- День атеиста (Atheist Day) в США
- День поэзии и творческого разума (Poetry and Creative Mind Day) в США
- День забавного чтения (Reading is Funny Day) в США
- День кукушки в Шотландии
- День посадки деревьев в Танзании
- Национальный праздник на Кипре
- Фестиваль танца (Мияко Одори) в Японии
Сегодня именины празднуют: Хрисанф, Мартирий, Дмитрий, Мавр, Диодор, Клавдий, Иннокентий, Васса, Дарья, Илария, Кромит, Мариан, Панхарий, Софья, Ясон.
Что происходило 1 апреля в прошлые годы
527 - Начало правления римского императора Юстиниана Р†.
1579 - основан университет в Вильно, первый на территории Великого княжества Литовского.
1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара$.
1808 - император Александр I провозгласил «пожизненное» присоединение Финляндии к России.
1875 - английская газета «Таймс» первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды.
1889 - в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефина Кокрейн.
1890 - бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
1924 - Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за Пивной путч.
1933 - начался бойкот бизнесов евреев в Германии после гитлеровского призыва.
1937 - Бирма отделилась от Индии.
1967 - премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
1976 - основана компания Apple.
1979 - по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.
1981 - В СССР впервые введено летнее время.
1991 - состоялся распад Организации Варшавского договора.
1997 - Борис Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 апреля. Какие праздники будут завтра?
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