Как будет работать блокпост на Крымском мосту

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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1 апреля 2020
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Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Сегодня ночью будет установлен пропускной режим на Крымском мосту. Блокпост организован с целью мониторинга всех въезжающих на полуостров. Для проведения медицинских осмотров на мосту будут привлечены военные медики», – написал Аксенов в Facebook.
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В частности, по словам главы РК, водители большегрузов, перевозящих продовольствие и лекарственные препараты, будут обследованы на наличие повышенной температуры и других признаков заболевания.
Как сообщалось, Сергей Аксенов объявил о введении в регионе карантина с нуля часов 2 апреля. На Крымском мосту будет установлен блокпост для тотальной проверки всего прибывающего на полуостров автомобильного транспорта.
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