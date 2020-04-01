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Как будет работать блокпост на Крымском мосту

Среда
1 апреля 2020
15:49

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Как будет работать блокпост на Крымском мосту

© gazeta.ru

Власти Крыма привлекут военных медиков для проведения осмотров всех въезжающих на полуостров по Крымскому мосту.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Сегодня ночью будет установлен пропускной режим на Крымском мосту. Блокпост организован с целью мониторинга всех въезжающих на полуостров. Для проведения медицинских осмотров на мосту будут привлечены военные медики», – написал Аксенов в Facebook.

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В частности, по словам главы РК, водители большегрузов, перевозящих продовольствие и лекарственные препараты, будут обследованы на наличие повышенной температуры и других признаков заболевания.

Как сообщалось, Сергей Аксенов объявил о введении в регионе карантина с нуля часов 2 апреля. На Крымском мосту будет установлен блокпост для тотальной проверки всего прибывающего на полуостров автомобильного транспорта.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/kak-budet-rabotat-blokpost-na-krymskom-mostu-129770/

 
 

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