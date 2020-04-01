Из «Сада Памяти» в Симферополе уже украли пять пихт

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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1 апреля 2020
— Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу растений, понесут заслуженную ответственность, — цитирует заместителя директора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлию Елисееву пресс-служба администрации Симферополя.
По информации Елисеевой, полив растений осуществляется 2 раза в неделю, в работе задействован 1 рабочий и 1 поливальная машина.
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Напомним, что в рамках акции «Сад памяти» в крымской столице было высажено более 200 саженцев крымской сосны, клена, фруктовых деревьев.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Симферополе закрылись киоски «Крымсоюзпечати». Киоски «Крымсоюзпечати» в Симферополе приостановили работу из-за распространения коронавирусной инфекции.
Вчера: В Судаке закрывают городскую набережную. В связи с мерами по профилактике распространения опасной коронавирусной инфекции с вечера 31 марта временно закрывается доступ на городскую набережную Судака.
Вчера: В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов. Сотрудники управляющих компаний ежедневно проводят дезинфекцию в почти 5 тысяч подъездов многоквартирных домов.
Вчера: Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей. Правительство Севастополя по требованию прокуратуры пересмотрело порядок передачи бесхозных гаражей с находящимся в них имуществом в государственную собственность.
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