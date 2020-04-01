Из «Сада Памяти» в Симферополе уже украли пять пихт

В администрации столицы отметили, что комплексный уход за новой зеленой зоной, появившейся у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова, осуществляется регулярно, но неизвестные похитили 5 пихт.

— Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу растений, понесут заслуженную ответственность, — цитирует заместителя директора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлию Елисееву пресс-служба администрации Симферополя.

По информации Елисеевой, полив растений осуществляется 2 раза в неделю, в работе задействован 1 рабочий и 1 поливальная машина.

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Напомним, что в рамках акции «Сад памяти» в крымской столице было высажено более 200 саженцев крымской сосны, клена, фруктовых деревьев.

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