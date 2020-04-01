Госдума РФ одобрила законопроект об упрощении системы госзакупок в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента страны.
После вступления закона в силу власти региона при согласовании с федеральными властями получат право в особом порядке выбирать подрядчика при осуществлении работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, капремонту и реконструкции объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству территорий для обеспечения нужд Крыма и Севастополя.
«Законопроект будет действовать до 31 декабря 2022 года и, как я предполагаю, он позволит оперативно принимать наиболее эффективные решения, исходя из интересов федерального бюджета, инфраструктурного строительства, работ по сохранению культурного наследия, текущего ремонта и благоустройства. Считаю, что очень важно сохранить тот масштаб позитивных преобразований, который мы все видим за последние годы», – рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев.
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В первую очередь, закон позволит облегчить строительство крупных объектов, предусмотренных федеральной целевой программой развития полуострова и национальными проектами, однако он также распространяется и на объекты местного значения.
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