Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Финансы и бизнес

Госдума РФ одобрила законопроект об упрощении системы госзакупок в Крыму

Среда
1 апреля 2020
15:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Государственная дума одобрила в окончательном чтении разработанный по поручению президента России законопроект об упрощении системы государственных закупок в Крыму.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента страны.

После вступления закона в силу власти региона при согласовании с федеральными властями получат право в особом порядке выбирать подрядчика при осуществлении работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, капремонту и реконструкции объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству территорий для обеспечения нужд Крыма и Севастополя.

«Законопроект будет действовать до 31 декабря 2022 года и, как я предполагаю, он позволит оперативно принимать наиболее эффективные решения, исходя из интересов федерального бюджета, инфраструктурного строительства, работ по сохранению культурного наследия, текущего ремонта и благоустройства. Считаю, что очень важно сохранить тот масштаб позитивных преобразований, который мы все видим за последние годы», – рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев.

Читайте: Власти Крыма выделят деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом

В первую очередь, закон позволит облегчить строительство крупных объектов, предусмотренных федеральной целевой программой развития полуострова и национальными проектами, однако он также распространяется и на объекты местного значения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму. В Республике Крым ожидают рост цен на мясные и колбасные изделия к Пасхе и майским праздникам.

Понедельник, 30 марта 2020: Цена на нефть побила рекорд, рубль продолжает падение. Цена нефти WTI на фоне пандемии коронавируса упала ниже 20 долларов за баррель.

Воскресенье, 29 марта 2020: Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику. В преддверии вынужденных каникул крымчане решили обналичить свои банковские вклады в магазинах электроники и бытовой техники.

Вторник, 24 марта 2020: Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах. Российским банкам следует по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/gosduma-rf-odobrila-zakonoproekt-ob-uproshenii-sistemy-goszakupok-v-krymu-129766/

 
 

Финансы и бизнес

Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику

Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику

Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

Что происходит с курсом рубля и ценой на нефть

Что происходит с курсом рубля и ценой на нефть

Крымчане беднеют даже официально: зарплаты становятся ниже, квартиры дороже

Крымчане беднеют даже официально: зарплаты становятся ниже, квартиры дороже

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.