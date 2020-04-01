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Власть -> Земельные вопросы

Евросоюз выступил с заявлением по поводу указа Путина о земле в Крыму

Среда
1 апреля 2020
21:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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1 апреля 2020


Евросоюз выступил с заявлением по поводу указа Путина о земле в Крыму

© Новости Крыма

В Евросоюзе назвали «нарушением международного гуманитарного права» решение властей РФ о введении запрета на владение землей в Крыму для иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано.

В Евросоюзе заявили, что ЕС не признает законность вхождения Крыма в состав России и по этой причине не признает легитимность указа президента РФ.

«Данный указ является еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым – это часть Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом навязывания российского гражданства на полуострове. Это может привести к произвольному лишению собственности (на землю – ред.)», – говорится в документе.

Европейский Союз также заявил о своей «непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей. В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Республики Крым, в том числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.

В МИД Украины заявили, что Киев намерен использовать «все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение».

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 29 марта 2020: Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму. Министерство иностранных дел Украины намерено добиваться через международные суды отмены решения о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму.

Пятница, 27 марта 2020: США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.

Пятница, 27 марта 2020: Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей. Президент России Владимир Путин подписал изменения указ №26 от 9 января 2011 года, согласно которым иностранцам, зарубежным организациям и лицам без гражданства запрещено иметь в собственности землю в Республике Крым и Севастополе.

Среда, 25 марта 2020: У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму. В представительстве президента Украины в АРК считают указ российского президента Владимира Путина об ограничении права на землю в Крыму «военным преступлением».

 

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