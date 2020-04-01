Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму Как будет работать блокпост на Крымском мосту В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020
© Новости Крыма
Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.
«Самое заметное снижение стоимости аренды жилья ожидается в Москве и Санкт-Петербурге – до 30%. Оно будет связано с режимом самоизоляции и общим экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В крупных городах страны цены снизятся на 10-15%. Меньше всего – на 5% – подешевеет аренда в малых городах, где и сейчас ее стоимость невысока», – пишет издание.
Эксперты полагают, что падение произойдет из-за проблем на рынке труда и снижения доходов квартиросъемщиков.
На данный момент значительных изменений не наблюдается – последние две недели людям было не до этого, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его прогнозу, снижение стоимости аренды произойдет приблизительно через полтора месяца.
Читайте: Спрос в торговых сетях Севастополя обвалился
В то же время, около трети собственников уже снизили ставки для своих арендаторов в пределах 5 тыс рублей. Сделано это ради сохранения квартиросъемщиков, указала управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.
По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в случае потери работы граждане начнут экономить и будут искать более дешевые варианты либо снимать квартиру группами. При таком сценарии в городах появится больше вакантных площадей, а значительное снижение спроса приведет к падению арендных ставок, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Однако эксперты допускают, что рынок может восстановиться уже к октябрю в случае, если пандемия не затянется надолго.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымчане скупают парацетамол как хлеб. Парацетамол не помогает от коронавируса, вновь подчеркнул глава крымского Росздравнадзора Василий Климов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Вчера: В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками. Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.
Вчера: Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара. Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.
Понедельник, 30 марта 2020: Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин. Жители полуострова жалуются в социальных сетях на требование выйти на работу в период с 28 по 5 апреля.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/eksperty-predrekli-padenie-tsen-na-arendu-zhilya-izza-koronavirusa-129761/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:17 Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов
17:30 Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму
16:49 Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса
16:02 В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик
15:59 Эксперимент не удался: севастопольцам вернут троллейбусы
15:49 Как будет работать блокпост на Крымском мосту
15:34 В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров
15:06 Госдума РФ одобрила законопроект об упрощении системы госзакупок в Крыму