Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму Как будет работать блокпост на Крымском мосту В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Среда
1 апреля 2020
16:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

© Новости Крыма

Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

«Самое заметное снижение стоимости аренды жилья ожидается в Москве и Санкт-Петербурге – до 30%. Оно будет связано с режимом самоизоляции и общим экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В крупных городах страны цены снизятся на 10-15%. Меньше всего – на 5% – подешевеет аренда в малых городах, где и сейчас ее стоимость невысока», – пишет издание.

Эксперты полагают, что падение произойдет из-за проблем на рынке труда и снижения доходов квартиросъемщиков.

На данный момент значительных изменений не наблюдается – последние две недели людям было не до этого, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его прогнозу, снижение стоимости аренды произойдет приблизительно через полтора месяца.

Читайте: Спрос в торговых сетях Севастополя обвалился

В то же время, около трети собственников уже снизили ставки для своих арендаторов в пределах 5 тыс рублей. Сделано это ради сохранения квартиросъемщиков, указала управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в случае потери работы граждане начнут экономить и будут искать более дешевые варианты либо снимать квартиру группами. При таком сценарии в городах появится больше вакантных площадей, а значительное снижение спроса приведет к падению арендных ставок, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Однако эксперты допускают, что рынок может восстановиться уже к октябрю в случае, если пандемия не затянется надолго.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчане скупают парацетамол как хлеб. Парацетамол не помогает от коронавируса, вновь подчеркнул глава крымского Росздравнадзора Василий Климов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Вчера: В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками. Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.

Вчера: Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара. Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.

Понедельник, 30 марта 2020: Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин. Жители полуострова жалуются в социальных сетях на требование выйти на работу в период с 28 по 5 апреля.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/eksperty-predrekli-padenie-tsen-na-arendu-zhilya-izza-koronavirusa-129761/

 
 

Крымский бизнес

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Крымчане скупают парацетамол как хлеб

Крымчане скупают парацетамол как хлеб

В Крыму заканчиваются макароны

В Крыму заканчиваются макароны

Риелторы ожидают повышения спроса на недвижимость в Крыму

Риелторы ожидают повышения спроса на недвижимость в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.