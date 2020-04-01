Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

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Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

«Самое заметное снижение стоимости аренды жилья ожидается в Москве и Санкт-Петербурге – до 30%. Оно будет связано с режимом самоизоляции и общим экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В крупных городах страны цены снизятся на 10-15%. Меньше всего – на 5% – подешевеет аренда в малых городах, где и сейчас ее стоимость невысока», – пишет издание.

Эксперты полагают, что падение произойдет из-за проблем на рынке труда и снижения доходов квартиросъемщиков.

На данный момент значительных изменений не наблюдается – последние две недели людям было не до этого, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его прогнозу, снижение стоимости аренды произойдет приблизительно через полтора месяца.

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В то же время, около трети собственников уже снизили ставки для своих арендаторов в пределах 5 тыс рублей. Сделано это ради сохранения квартиросъемщиков, указала управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в случае потери работы граждане начнут экономить и будут искать более дешевые варианты либо снимать квартиру группами. При таком сценарии в городах появится больше вакантных площадей, а значительное снижение спроса приведет к падению арендных ставок, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Однако эксперты допускают, что рынок может восстановиться уже к октябрю в случае, если пандемия не затянется надолго.

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