Эксперимент не удался: севастопольцам вернут троллейбусы

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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1 апреля 2020
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Об этом сообщил в своем Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.
«Что касается транспорта: сегодня мы увеличиваем интервал движения и уже со второй половины дня возвращаем часть троллейбусов на линию. Для того, чтобы тем, кто добирается на работу - было комфортнее, и для того, чтобы в транспорте было свободнее» - написал он.
Движение троллейбусов было отменено в городе 31 марта. Тогда же график движения автобусов значительно сократили, воспользоваться ими можно было только с 6 до 10 утра и с 16 до 23 часов вечера. Это было сделано для того, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, но в итоге в утренние и вечерние часы пассажиров в автобусах было больше обычного, безопасное расстояние между ними не соблюдалось, а днем многие севастопольцы передвигались по городу пешком.
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Льготы в транспорте по-прежнему отменены, но работающим пенсионерам выданы 1600 пропусков, которые заменяют ЕГКС.
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