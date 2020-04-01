Эксперимент не удался: севастопольцам вернут троллейбусы

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В Севастополе вернут на маршруты троллейбусы и увеличат интервал движения автобусов, который был сокращен днем ранее.

Об этом сообщил в своем Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

«Что касается транспорта: сегодня мы увеличиваем интервал движения и уже со второй половины дня возвращаем часть троллейбусов на линию. Для того, чтобы тем, кто добирается на работу - было комфортнее, и для того, чтобы в транспорте было свободнее» - написал он.

Движение троллейбусов было отменено в городе 31 марта. Тогда же график движения автобусов значительно сократили, воспользоваться ими можно было только с 6 до 10 утра и с 16 до 23 часов вечера. Это было сделано для того, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, но в итоге в утренние и вечерние часы пассажиров в автобусах было больше обычного, безопасное расстояние между ними не соблюдалось, а днем многие севастопольцы передвигались по городу пешком.

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Льготы в транспорте по-прежнему отменены, но работающим пенсионерам выданы 1600 пропусков, которые заменяют ЕГКС.

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