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Спорт -> Футбол в Крыму

Экс-игрок сборной Украины, живущий в Крыму: футбол на полуострове умер

Среда
1 апреля 2020
08:53

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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1 апреля 2020


Экс-игрок сборной Украины, живущий в Крыму: футбол на полуострове умер

© sport.ua

Экс-футболист симферопольской «Таврии» и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после «крымской весны».

По мнению Голайдо, после 2014 года ситуация с футболом в Крыму значительно ухудшилась.

«Для меня стало хуже в Крыму после 2014 года – футбол умер. После 30 как футболистам зарабатывать? В финансовом плане мы потеряли очень много. Слава богу, при Украине заработали – квартиры купили, дома, что-то открыть успели. Сейчас стало хуже в плане достатка», – сказал спортсмен.

Уровень чемпионата Крыма Голайдо оценивает как «слабенький», на уровне второй лиги Украины или РФ.

«Людей ходит мало на матчи. Неинтересно. Я за последнее время может два или три раза был», – констатировал он.

Читайте: 29 февраля возобновится чемпионат Крыма по футболу

При этом бывший игрок «Таврии» отметил, что власти республики стараются поддерживать местные команды, ищут для них спонсоров, чтобы «команды, у которых есть финансовые проблемы, хотя бы дотянули чемпионат».

Денис Голайдо – уроженец Симферополя, воспитанник футбольного клуба «Таврия», за который выступал с 2003 по 2010, а также с 2015 по 2017 годы. Также защищал цвета донецкого «Металлурга», белорусского «Слуцка» и ужгородского «Закарпатья». Обладатель Кубка Украины (2010 год). За молодежную сборную Украины провел шесть матчей, за национальную сборную Украины - четыре матча.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 30 марта 2020: Матчи 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата Крыму по футболу перенесены. В Крымском футбольном союзе приняли решение о переносе очередных матчей футбольных матчей.

Четверг, 19 марта 2020: В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу. Крымский футбольный союз (с особым статусом) отменил матчи чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС.

Понедельник, 16 марта 2020: Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.

Пятница, 13 марта 2020: Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. Игры пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Бахчисарайском районе.

 

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