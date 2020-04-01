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Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Среда
1 апреля 2020
10:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

© Крым.Реалии

Документ о введении на территории Республики Крым карантина по коронавирусу будет опубликован сегодня до 17.00.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня все нормативные документы должны быть выпущены. И до 17.00 полный перечень действий будет опубликован на портале правительства Республики Крым. С МВД, Росгвардией, Роспотребнадзором (нужно) полностью синхронизировать план действий на Крымском мосту», – сказал Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что карантин будет введен с 00.00 2 апреля. Блокпост будет установлен на Крымском мосту. Также будет контролироваться авиационный и железнодорожный транспорт, прибывающий на полуостров.

«Сейчас мы ожидаем решения федеральных органов власти по поводу следующей недели. Скорее всего, режим будет продлен еще на неделю. Готовиться к карантинным мероприятиям нужно и на всю следующую неделю тоже. Должны быть опубликованы меры ответственности для нарушивших режим – федеральные органы власти приняли закон об ужесточении мер ответственности за нарушение режима самоизоляции, думаю, что этого будет достаточно для удержания ситуации под контролем. С 0.00 переходим на такой план действий», – добавил Аксенов.

Читайте: В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки

Накануне стало известно, что режим самоизоляции граждан вводится в Севастополе с 1 апреля. До него ограничения ввели около 50 регионов России, первыми были Москва и Московская область.

Со вчерашнего дня на въездах в Севастополь установлены посты контроля для проверки всего въезжающего транспорта. В Крыму зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Севастополе таких случаев пять.

По данным на 31 марта в Крыму было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением в республике оставалось 2 832 человека, 461 человек за предыдущие сутки был снят с наблюдения.

По распоряжению властей в Крыму прекратили работу все предприятия сферы услуг, кроме магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости. Прекращено автобусное сообщение с соседними регионами, а в населенных пунктах республики транспорт будет ходить по расписанию только утром и вечером.

Аэропорт Симферополя сообщил о рекордном сокращении количества рейсов. Ожидается падение пассажиропотока в апреле на 60% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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Сегодня: Аксенов призвал закрыть все нестратегические предприятия. Глава Республики Сергей Аксенов призвал всю информацию о предприятиях, которые незаконно работают в карантин, направлять в Роспотребнадзор и Прокуратуру РК.

Вчера: Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции. В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей региона.

Вчера: У Аксенова коронавирус не нашли. Первые результаты заявленного ранее тестирования членов оперативного штаба на коронавирус оказались отрицательными.

Вчера: Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова. Власти Республики Крым попросили аграриев ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма.

 

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