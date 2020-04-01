Чубаров отменил Марш на Крым из-за коронавируса

Использованы материалы: Новости Крыма, strana.ua
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Решение о переносе было принято под влиянием ситуации с распространением коронавируса в Украине.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
«В такой ситуации, когда здоровье и безопасность людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения Covid-19 Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года», - написал Чубаров.
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