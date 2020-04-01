Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Национальный вопрос

Чубаров отменил Марш на Крым из-за коронавируса

Среда
1 апреля 2020
08:50

Использованы материалы: Новости Крыма, strana.ua

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Чубаров отменил Марш на Крым из-за коронавируса

© Радио Свобода

Глава запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о том, что марш на Крым, намеченный на 3 мая под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет перенесен на другую дату.

Решение о переносе было принято под влиянием ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

«В такой ситуации, когда здоровье и безопасность людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения Covid-19 Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года», - написал Чубаров.

Читайте: Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 9 марта 2020: В Крыму с российскими флагами почтили память Тараса Шевченко. В Симферополе почтили память украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко в 206 годовщину его рождения.

Суббота, 7 марта 2020: «Митинг в Симферополе устроим»: Джемилев рассказал о марше на Крым. В ходе марша на Крым 3-го мая представители запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа планируют провести митинг в Симферополе, если не будут остановлены российскими силовиками.

Вторник, 25 февраля 2020: Строительство мемориала жертвам депортации на станции Сирень провалено. Подрядчик сорвал строительство мемориального комплекса в память о жертвах депортации на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе Крыма.

Четверг, 23 января 2020: Соборную мечеть Симферополя распишут художники из Турции. В Крым прибыла группа художников из Турции. Им предстоит расписать изнутри Соборную мечеть, строящуюся в Симферополе.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/chubarov-otmenil-marsh-na-krym-izza-koronavirusa-129739/

 
 

Национальный вопрос

Чубаров отменил Марш на Крым из-за коронавируса

Чубаров отменил Марш на Крым из-за коронавируса

В Крыму с российскими флагами почтили память Тараса Шевченко

В Крыму с российскими флагами почтили память Тараса Шевченко

«Митинг в Симферополе устроим»: Джемилев рассказал о марше на Крым

«Митинг в Симферополе устроим»: Джемилев рассказал о марше на Крым

Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров

Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.