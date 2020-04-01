Чубаров отменил Марш на Крым из-за коронавируса

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Глава запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о том, что марш на Крым, намеченный на 3 мая под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет перенесен на другую дату.

Решение о переносе было принято под влиянием ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

«В такой ситуации, когда здоровье и безопасность людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения Covid-19 Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года», - написал Чубаров.

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