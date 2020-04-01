Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

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Крымский мост закрывают на время карантина.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

С 00:00 установят блокпост, а до 17:00 будет опубликован порядок пропуска.

Планируется, что будут пропускать только крымчан и граждан России, которые имеют собственность на территории Крыма.

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Кроме того, власти примут меры для досмотра прибывающего в Крым железнодорожного транспорта.

Власти Крыма с 2 апреля вводят на полуострове карантин по коронавирусу.

Накануне стало известно, что режим самоизоляции граждан вводится в Севастополе с 1 апреля. До него ограничения ввели около 50 регионов России, первыми были Москва и Московская область.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов. Аэропорт Симферополь ожидает снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за резкого сокращения рейсов.

Вчера : Стало известно, как будет работать транспорт в Крыму. Министерство транспорта Республики Крым информирует о внесении изменений в режим работы пассажирского транспорта общего пользования на территории Республики Крым с 31 марта по 14 апреля 2020 года.

Вчера : Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов. Количество подвижного состава общественного транспорта в Симферополе на время нерабочих дней сокращено вдвое.

Вчера : Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза. Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.