Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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1 апреля 2020
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Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
С 00:00 установят блокпост, а до 17:00 будет опубликован порядок пропуска.
Планируется, что будут пропускать только крымчан и граждан России, которые имеют собственность на территории Крыма.
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Кроме того, власти примут меры для досмотра прибывающего в Крым железнодорожного транспорта.
Власти Крыма с 2 апреля вводят на полуострове карантин по коронавирусу.
Накануне стало известно, что режим самоизоляции граждан вводится в Севастополе с 1 апреля. До него ограничения ввели около 50 регионов России, первыми были Москва и Московская область.
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Вчера: Стало известно, как будет работать транспорт в Крыму. Министерство транспорта Республики Крым информирует о внесении изменений в режим работы пассажирского транспорта общего пользования на территории Республики Крым с 31 марта по 14 апреля 2020 года.
Вчера: Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов. Количество подвижного состава общественного транспорта в Симферополе на время нерабочих дней сокращено вдвое.
Вчера: Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза. Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.
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