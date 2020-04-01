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Аксенов призвал закрыть все нестратегические предприятия

Среда
1 апреля 2020
09:06

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Глава Республики Сергей Аксенов призвал всю информацию о предприятиях, которые незаконно работают в карантин, направлять в Роспотребнадзор и Прокуратуру РК.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

«До тех пор, пока не попали в тяжелую ситуацию – соблюдайте режим. Ситуация достаточно напряженная и опасная. Режим самоизоляции обязателен для всех, кроме тех органов власти, которые перечислены в Указе президента. Всю информацию о нарушителях передавать в Роспотребнадзор, прокуратуру. Особенно, что касается предприятий», - сказал Сергей Аксенов.

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Он подчеркнул, что работать имеют право только те предприятия, которые перечислены в Указе президента РФ Владимира Путина.

«Запрещено все. Работают только те, кому разрешено. И никак иначе. Работают только предприятия, которые трудятся на стратегических направлениях, и то, на них проверить сотрудников, которые занимаются бумагами, и отправить их домой», - подчеркнул Сергей Аксенов.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/aksenov-prizval-zakryt-vse-nestrategicheskie-predpriyatiya-129726/

 
 

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