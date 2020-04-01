Аксенов призвал закрыть все нестратегические предприятия

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
«До тех пор, пока не попали в тяжелую ситуацию – соблюдайте режим. Ситуация достаточно напряженная и опасная. Режим самоизоляции обязателен для всех, кроме тех органов власти, которые перечислены в Указе президента. Всю информацию о нарушителях передавать в Роспотребнадзор, прокуратуру. Особенно, что касается предприятий», - сказал Сергей Аксенов.
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Он подчеркнул, что работать имеют право только те предприятия, которые перечислены в Указе президента РФ Владимира Путина.
«Запрещено все. Работают только те, кому разрешено. И никак иначе. Работают только предприятия, которые трудятся на стратегических направлениях, и то, на них проверить сотрудников, которые занимаются бумагами, и отправить их домой», - подчеркнул Сергей Аксенов.
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Вчера: Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции. В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей региона.
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