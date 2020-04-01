Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

Среда
1 апреля 2020
23:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

© Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом обязал всех жителей республики оставаться дома в период с 3 по 6 апреля.

Документ опубликован на портале правительства Крыма.

«С 3 апреля 2020 года по 6 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров», – сказано в тексте указа.

Исключения также составляет выгул животных на расстояние не больше 100 метров от дома и вынос мусора. Также граждане смогут ходить на работу, если деятельность организации официально не приостановлена властями.

Читайте: Аксенов поручил отправить почти всех чиновников работать удаленно

Помимо этого, жителям Крыма на улице запрещается находиться друг от друга на расстоянии ближе, чем полтора метра, в том числе в общественном транспорте.

Введение ограничительных мер глава Крыма анонсировал ранее сегодня. Аналогичный режим действует в Севастополе с 1 апреля, а также еще более чем в 50 регионах России. Кроме того, на Крымском мосту будет организован контроль за всеми въезжающими на полуостров транспортными средствами, для этого привлекут в том числе и военных медиков.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00. Документ о введении на территории Республики Крым карантина по коронавирусу будет опубликован сегодня до 17.00.

Вчера: Аксенов призвал закрыть все нестратегические предприятия. Глава Республики Сергей Аксенов призвал всю информацию о предприятиях, которые незаконно работают в карантин, направлять в Роспотребнадзор и Прокуратуру РК.

Вторник, 31 марта 2020: Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции. В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей региона.

Вторник, 31 марта 2020: У Аксенова коронавирус не нашли. Первые результаты заявленного ранее тестирования членов оперативного штаба на коронавирус оказались отрицательными.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/aksenov-prikazal-krymchanam-sidet-doma-do-6-aprelya-129782/

 
 

Власть по-крымски

Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции

Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции

Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова

Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.