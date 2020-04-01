Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020
© Новости Крыма
Документ опубликован на портале правительства Крыма.
«С 3 апреля 2020 года по 6 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров», – сказано в тексте указа.
Исключения также составляет выгул животных на расстояние не больше 100 метров от дома и вынос мусора. Также граждане смогут ходить на работу, если деятельность организации официально не приостановлена властями.
Читайте: Аксенов поручил отправить почти всех чиновников работать удаленно
Помимо этого, жителям Крыма на улице запрещается находиться друг от друга на расстоянии ближе, чем полтора метра, в том числе в общественном транспорте.
Введение ограничительных мер глава Крыма анонсировал ранее сегодня. Аналогичный режим действует в Севастополе с 1 апреля, а также еще более чем в 50 регионах России. Кроме того, на Крымском мосту будет организован контроль за всеми въезжающими на полуостров транспортными средствами, для этого привлекут в том числе и военных медиков.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00. Документ о введении на территории Республики Крым карантина по коронавирусу будет опубликован сегодня до 17.00.
Вчера: Аксенов призвал закрыть все нестратегические предприятия. Глава Республики Сергей Аксенов призвал всю информацию о предприятиях, которые незаконно работают в карантин, направлять в Роспотребнадзор и Прокуратуру РК.
Вторник, 31 марта 2020: Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции. В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей региона.
Вторник, 31 марта 2020: У Аксенова коронавирус не нашли. Первые результаты заявленного ранее тестирования членов оперативного штаба на коронавирус оказались отрицательными.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/aksenov-prikazal-krymchanam-sidet-doma-do-6-aprelya-129782/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
1 апреля Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля
1 апреля В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа
1 апреля Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста
1 апреля Евросоюз выступил с заявлением по поводу указа Путина о земле в Крыму
1 апреля «Парад тюльпанов» в Никитском Ботаническом саду проводится виртуально
1 апреля В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти»
1 апреля Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов
1 апреля Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму