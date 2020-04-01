Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

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Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом обязал всех жителей республики оставаться дома в период с 3 по 6 апреля.

Документ опубликован на портале правительства Крыма.

«С 3 апреля 2020 года по 6 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров», – сказано в тексте указа.

Исключения также составляет выгул животных на расстояние не больше 100 метров от дома и вынос мусора. Также граждане смогут ходить на работу, если деятельность организации официально не приостановлена властями.

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Помимо этого, жителям Крыма на улице запрещается находиться друг от друга на расстоянии ближе, чем полтора метра, в том числе в общественном транспорте.

Введение ограничительных мер глава Крыма анонсировал ранее сегодня. Аналогичный режим действует в Севастополе с 1 апреля, а также еще более чем в 50 регионах России. Кроме того, на Крымском мосту будет организован контроль за всеми въезжающими на полуостров транспортными средствами, для этого привлекут в том числе и военных медиков.

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