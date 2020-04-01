Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста

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Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил вероятность полного закрытия Крымского моста из-за коронавируса. Вопрос сейчас прорабатывается с руководством Краснодарского края.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

«В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем. Мы считаем, здесь просто должны быть партнерские отношения, у нас нет задачи друг от друга отрезать ситуацию. Понимаем, если мы мост закрываем полностью, то люди, которые приехали, будут вынуждены возвращаться назад через Краснодарский край. Мы не хотим коллегам проблем, считаем, что такие решения должны взвешенно приниматься», – сообщил Аксенов.

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По словам главы Крыма, с 00.00 2 апреля на Крымском мосту начнет работать блокпост, где будет проверяться весь проезжающих транспорт. «Первые сутки он будет работать на мониторинг всех въезжающих, сплошной мониторинг. Большегрузы, это касается продовольствия, лекарственных препаратов, досмотр будут проходить только водители на предмет наличия температуры и признаков заболевания», – добавил он.

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