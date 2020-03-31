«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района В Судаке закрывают городскую набережную В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов

© Новый день

Жители Крыма утверждают, что все заявления местных и республиканских властей о предпринимаемых мерах по профилактике распространения коронавируса – это лишь декларации «на бумаге». В реальности все выглядит иначе.

Жители Ялты раскритиковали действия чиновников по недопущению массового скопления людей: несколько дней было заявлено, что набережная перекрыта, на деле – там гуляют, все, кто хочет.

«В Ялте третий день творится какой-то цирк!!! До сих пор не могут закрыть набережную и Приморский пляж!!! Были установлены заграждения, но возле них не поставили никакой охраны, – пишут ялтинцы в соцсетях. – В итоге люди просто отодвинули заграждения и продолжают толпами гулять по набережной и пляжу.

Три дня уже наблюдаем картину, как эти заграждения двигают туда – сюда, и трафик людей не прекращается. Сегодня полиция ездит по набережной на авто с громкоговорителем и пытается разогнать толпу, вот только пока они катаются туда – сюда, люди с другой стороны также продолжают проходить.

Читайте: Какой сегодня праздник 22 марта

Почему не хватает ума выставить посты у заграждений? Кататься туда сюда это же веселей?! Конечно, здорово рассчитывать на сознательность граждан, но люди бывают разные, и разве не для этого ли издаются законы, чтобы первостепенно сделать все зависящее от органов власти, уважаемые представители администрации?! А не гулять как все три дня карантина на выходных...

В Ялте не так много мест для скопления трафика. Это набережная, Приморский и Массандровский пляжи, Пушкинская аллея и Пионерский парк. Но за три дня карантина проход на эти объекты так и не закрыли полноценно, а не на бумаге.

Зато в новостях пишут, что для посещения закрыли леса Крыма...»

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Какой сегодня праздник 31 марта. Сегодня, 31 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера : Какой сегодня праздник 30 марта. Сегодня, 30 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Воскресенье, 29 марта 2020 : В курортных городах Крыма проигнорировали приказ «сидеть дома». Ялта, Судак и Феодосия показали наихудшие результаты соблюдения предписания «сидеть дома».

Воскресенье, 29 марта 2020 : Какой сегодня праздник 29 марта. Сегодня, 29 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.