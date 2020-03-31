Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова

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Власти Республики Крым попросили аграриев ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Продукция вывозится сегодня на материк – Краснодар, Ростов, Ставрополье в связи с тем, что Брянск, Курск закрыл часть границ. Сегодня мы просим всех наших сельхозников ограничить оптовую продажу по 20, 40 тонн (фуры заходят за пределы Крыма)», – сказал Рюмшин.

Он добавил, что сейчас минсельхоз совместно с министерством промышленности предложил порядок мер, связанных с необоснованным повышением цен на социально-значимые продукты торговыми сетями и рынками. Если такой рост будет замечен, то будет организована проверка со стороны управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым для определения причин, способствующих такому росту. После выявления необоснованного повышения цен, у магазина могут быть отозваны документы на право торговли.

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Сегодня : У Аксенова коронавирус не нашли. Первые результаты заявленного ранее тестирования членов оперативного штаба на коронавирус оказались отрицательными.

Вчера : Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус. Все члены оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым в течение ближайших двух дней сами пройдут тестирование и будут пересдавать анализы на коронавирус раз в неделю.

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Воскресенье, 29 марта 2020 : Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму. Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.