Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

Вторник
31 марта 2020
15:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

© mk.ru

Компания мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении полицейского, патрулирующего улицы города Ялта.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

29 марта около 20.30 сотрудники полиции в ходе патрулирования на одной из улиц Ялты заметили четверых граждан, по всем признакам находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские подошли к мужчинам, представились и предъявили служебное удостоверение, а также разъяснили, что в настоящее время гражданам необходимо воздержаться от пребывания на улице, проинформировали о запрете нахождения в общественных местах в состоянии опьянения. Однако мужчины повели себя агрессивно, на сделанные полицейскими замечания не отреагировали, стали оскорблять их, при этом нанеся одному из сотрудников полиции телесные повреждения.

Читайте: В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

Нарушители были доставлены для проведения процедуры медицинского освидетельствования, а затем в ОВД.

Было установлено, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении указанных граждан возрастом от 27 до 36 лет полицейскими были составлены административные протоколы по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

По факту применения насилия в отношении представителя власти собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Севастополе пешеход попытался собой остановить автомобиль. На трассе Любимовка-Фруктовое под колесами грузовой «Газели» погиб 34-летний пешеход.

Вчера: В Севастополе горела пристройка к правительственному зданию. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло сегодня в пристройке к зданию правительства Севастополя.

Вчера: В тройном ДТП в Крыму погибли два человека. В Старом Крыму спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием 3-х легковых автомобилей: «ВАЗ-2104», «Лада Приора» и «Citroen».

Вчера: За неделю в Крыму потушили 106 пожаров. За прошедшую неделю на территории Республики Крым ликвидировано 106 пожаров, из которых 3 в лесной зоне и 66 возгораний сухих растений и мусора.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/v-yalte-chetvero-pyanyh-napali-na-politseiskih-izza-rezhima-samoizolyatsii-129704/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

На севастопольском кладбище произошла странная история

На севастопольском кладбище произошла странная история

В Крыму волки задрали стадо коз

В Крыму волки задрали стадо коз

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.