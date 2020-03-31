В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Март 2020
31 марта 2020
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
29 марта около 20.30 сотрудники полиции в ходе патрулирования на одной из улиц Ялты заметили четверых граждан, по всем признакам находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские подошли к мужчинам, представились и предъявили служебное удостоверение, а также разъяснили, что в настоящее время гражданам необходимо воздержаться от пребывания на улице, проинформировали о запрете нахождения в общественных местах в состоянии опьянения. Однако мужчины повели себя агрессивно, на сделанные полицейскими замечания не отреагировали, стали оскорблять их, при этом нанеся одному из сотрудников полиции телесные повреждения.
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Нарушители были доставлены для проведения процедуры медицинского освидетельствования, а затем в ОВД.
Было установлено, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении указанных граждан возрастом от 27 до 36 лет полицейскими были составлены административные протоколы по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
По факту применения насилия в отношении представителя власти собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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