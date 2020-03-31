В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

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Компания мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении полицейского, патрулирующего улицы города Ялта.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

29 марта около 20.30 сотрудники полиции в ходе патрулирования на одной из улиц Ялты заметили четверых граждан, по всем признакам находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские подошли к мужчинам, представились и предъявили служебное удостоверение, а также разъяснили, что в настоящее время гражданам необходимо воздержаться от пребывания на улице, проинформировали о запрете нахождения в общественных местах в состоянии опьянения. Однако мужчины повели себя агрессивно, на сделанные полицейскими замечания не отреагировали, стали оскорблять их, при этом нанеся одному из сотрудников полиции телесные повреждения.

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Нарушители были доставлены для проведения процедуры медицинского освидетельствования, а затем в ОВД.

Было установлено, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении указанных граждан возрастом от 27 до 36 лет полицейскими были составлены административные протоколы по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

По факту применения насилия в отношении представителя власти собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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