В Судаке закрывают городскую набережную

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В связи с мерами по профилактике распространения опасной коронавирусной инфекции с вечера 31 марта временно закрывается доступ на городскую набережную Судака.

Как сообщил директор МБУ ГОС «Коммунхоз» Вячеслав Кузнецов, на набережной установлены парапеты, размещена предупредительная информация.

— Убедительно просим всех жителей города оставаться дома, без жизненной необходимости не посещать общественные места, при посещении продуктовых магазинов и аптек соблюдать рекомендации по безопасности, — призвали городские власти.

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