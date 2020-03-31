В Судаке закрывают городскую набережную

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Судак
Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020
Как сообщил директор МБУ ГОС «Коммунхоз» Вячеслав Кузнецов, на набережной установлены парапеты, размещена предупредительная информация.
— Убедительно просим всех жителей города оставаться дома, без жизненной необходимости не посещать общественные места, при посещении продуктовых магазинов и аптек соблюдать рекомендации по безопасности, — призвали городские власти.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов. Сотрудники управляющих компаний ежедневно проводят дезинфекцию в почти 5 тысяч подъездов многоквартирных домов.
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