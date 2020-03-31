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В Судаке закрывают городскую набережную

Вторник
31 марта 2020
15:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Судак

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В связи с мерами по профилактике распространения опасной коронавирусной инфекции с вечера 31 марта временно закрывается доступ на городскую набережную Судака.

Как сообщил директор МБУ ГОС «Коммунхоз» Вячеслав Кузнецов, на набережной установлены парапеты, размещена предупредительная информация.

— Убедительно просим всех жителей города оставаться дома, без жизненной необходимости не посещать общественные места, при посещении продуктовых магазинов и аптек соблюдать рекомендации по безопасности, — призвали городские власти.

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