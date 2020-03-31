В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов

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Сотрудники управляющих компаний ежедневно проводят дезинфекцию в почти 5 тысяч подъездов многоквартирных домов.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Симферополя Якуб Зейтулаев.

«Ежедневно с 8.00 до 18.00 в крымской столице проводят дезинфекцию 4 931 подъезда. В работе задействовано порядка 400 человек, – цитирует Зейтулаева пресс-служба администрации.

Он уточнил, что обработке подлежат все поверхности, к которым может прикасаться человек. «Оконные рамы, двери, почтовые ящики, лестницы, домофоны, перила и поручни. В том числе поддерживается чистота и лифтового оборудования. Специальными средствами обрабатываются кабины и полы лифтов, вызывные панели», – отметил начальник ДГХ.

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Обработка помещений осуществляется рекомендованными Роспотребнадзором дезинфицирующими средствами.

Муниципалитеты республики приступили к ежедневной обработке подъездов в многоквартирных домах 25 марта.

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