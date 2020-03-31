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В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов

Вторник
31 марта 2020
14:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Сотрудники управляющих компаний ежедневно проводят дезинфекцию в почти 5 тысяч подъездов многоквартирных домов.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Симферополя Якуб Зейтулаев.

«Ежедневно с 8.00 до 18.00 в крымской столице проводят дезинфекцию 4 931 подъезда. В работе задействовано порядка 400 человек, – цитирует Зейтулаева пресс-служба администрации.

Он уточнил, что обработке подлежат все поверхности, к которым может прикасаться человек. «Оконные рамы, двери, почтовые ящики, лестницы, домофоны, перила и поручни. В том числе поддерживается чистота и лифтового оборудования. Специальными средствами обрабатываются кабины и полы лифтов, вызывные панели», – отметил начальник ДГХ.

Читайте: Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами

Обработка помещений осуществляется рекомендованными Роспотребнадзором дезинфицирующими средствами.

Муниципалитеты республики приступили к ежедневной обработке подъездов в многоквартирных домах 25 марта. 

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