В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020
Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Симферополя Якуб Зейтулаев.
«Ежедневно с 8.00 до 18.00 в крымской столице проводят дезинфекцию 4 931 подъезда. В работе задействовано порядка 400 человек, – цитирует Зейтулаева пресс-служба администрации.
Он уточнил, что обработке подлежат все поверхности, к которым может прикасаться человек. «Оконные рамы, двери, почтовые ящики, лестницы, домофоны, перила и поручни. В том числе поддерживается чистота и лифтового оборудования. Специальными средствами обрабатываются кабины и полы лифтов, вызывные панели», – отметил начальник ДГХ.
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Обработка помещений осуществляется рекомендованными Роспотребнадзором дезинфицирующими средствами.
Муниципалитеты республики приступили к ежедневной обработке подъездов в многоквартирных домах 25 марта.
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