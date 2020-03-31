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В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Вторник
31 марта 2020
12:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Gazeta.ru

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает оперштаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах.

За сутки по России полностью выздоровели 55 человек, общее число выздоровевших достигло 121.

Число умерших возросло на 8 — до 17 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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