В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса.

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Использованы материалы: Новости Крыма, Gazeta.ru
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2020
Март 2020
31 марта 2020
Об этом сообщает оперштаб.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах.
За сутки по России полностью выздоровели 55 человек, общее число выздоровевших достигло 121.
Число умерших возросло на 8 — до 17 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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