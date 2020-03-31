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В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

Вторник
31 марта 2020
10:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

© Новости Крыма

На территории гостиничного комплекса «Ялта-интурист» приостановлена на 30 дней деятельность 7 объектов, нарушавших карантин.

Об этом заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Что касается объектов, которые нарушают Указ Главы РК – за вчерашние сутки составлено 5 протоколов, они направлены в суд. На территории гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» приостановлено 7 объектов и одно юрлицо. Объекты опечатаны, деятельность приостановлена на 30 дней. По два объекта в Алуште и Судаке – материалы на рассмотрении в суде, — сказал он.

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Сегодня: Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас. Если раньше крымчане зазывали к себе туристов, то теперь ровно наоборот – отговаривают их от приезда в Крым. В соцсетях настойчиво требуют от власти закрыть полуостров от приезжих, чтобы не допустить завоза коронавирусной инфекции.

Вчера: В Крыму туристы в обход карантина снимают квартиры вместо отелей. Крымчанам, сдающим квартиры внаем, следует помнить о мерах ответственности и внимательнее относиться к своим постояльцам.

Вчера: Как отельеры Крыма отреагировали на запрет приема туристов. Владельцы средств размещения в Крыму понесут значительные убытки из-за временного запрета на бронирование, в то же время они понимают, что это вынужденная мера с целью профилактики распространения коронавируса.

Суббота, 28 марта 2020: В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором». Совет министров республики занимается разработкой мер поддержки туристической отрасли в связи с пандемией коронавируса. В частности, введенный правительством России запрет на прием туристов будет назван «форс-мажором» со всеми вытекающими последствиями.

 

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