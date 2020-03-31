Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов «Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района В Судаке закрывают городскую набережную В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов

В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

Вторник
31 марта 2020
16:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

© Новости Крыма

Количество нарушений работы предприятий в режиме ограничений из-за коронавируса снижается в Крыму.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в республике сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Вчера было проверено 17 330 объектов. Выявлено 60 нарушений. Это в три раза меньше нарушений, чем было ранее. 30 марта было выявлено 259 нарушений. В этот же день нарушения были устранены по 47 объектам», – привел данные Гоцанюк.

В то же время в минувшие сутки выявлен один крымчанин, нарушивший режим самоизоляции. «В Бахчисарайском районе гражданин, прибывший из неблагополучной территории, нарушил режим самоизоляции, материалы переданы в суд», – добавил глава правительства.

Читайте: Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов

При этом Гоцанюк отметил, что в селах Крыма режим самоизоляции соблюдается лучше, чем в городах.

В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.

Гражданин, у которого коронавирус нашли первым, уже готовится к выписке из больницы. Против крымчанина, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом медработника, возбуждено уголовное дело. В настоящее время в Крыму прекратили работу все предприятия сферы услуг, кроме магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района. Статистика нарушений Указа Главы РК о введении режима повышенной готовности снижается, в особых случаях граждане привлекаются к ответственности.

Сегодня: Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены. На въездах в Севастополь появились пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Их установили на 44 километре дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, на 43 и на 57 километрах дороги Ялта-Севастополь, на 11 км дороги Танковое-Оборонное и на 2 км дороги Орловка-Бахчисарай.

Сегодня: Крымский водитель автобуса предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя пассажирского автобуса, который во время совершения рейса в окрестностях Керчи допустил смертельное ДТП.

Сегодня: Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов. На одном из предприятий Феодосии, которое занимается торговлей пищевыми продуктами, обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/v-krymu-zayavili-o-snizhenii-chisla-narushenii-rezhima-karantina-129714/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района

Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района

Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены

Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены

Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию

Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.