В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

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Количество нарушений работы предприятий в режиме ограничений из-за коронавируса снижается в Крыму.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в республике сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Вчера было проверено 17 330 объектов. Выявлено 60 нарушений. Это в три раза меньше нарушений, чем было ранее. 30 марта было выявлено 259 нарушений. В этот же день нарушения были устранены по 47 объектам», – привел данные Гоцанюк.

В то же время в минувшие сутки выявлен один крымчанин, нарушивший режим самоизоляции. «В Бахчисарайском районе гражданин, прибывший из неблагополучной территории, нарушил режим самоизоляции, материалы переданы в суд», – добавил глава правительства.

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При этом Гоцанюк отметил, что в селах Крыма режим самоизоляции соблюдается лучше, чем в городах.

В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.

Гражданин, у которого коронавирус нашли первым, уже готовится к выписке из больницы. Против крымчанина, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом медработника, возбуждено уголовное дело. В настоящее время в Крыму прекратили работу все предприятия сферы услуг, кроме магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости.

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