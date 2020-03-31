В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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31 марта 2020
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Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в республике сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.
«Вчера было проверено 17 330 объектов. Выявлено 60 нарушений. Это в три раза меньше нарушений, чем было ранее. 30 марта было выявлено 259 нарушений. В этот же день нарушения были устранены по 47 объектам», – привел данные Гоцанюк.
В то же время в минувшие сутки выявлен один крымчанин, нарушивший режим самоизоляции. «В Бахчисарайском районе гражданин, прибывший из неблагополучной территории, нарушил режим самоизоляции, материалы переданы в суд», – добавил глава правительства.
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При этом Гоцанюк отметил, что в селах Крыма режим самоизоляции соблюдается лучше, чем в городах.
В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.
Гражданин, у которого коронавирус нашли первым, уже готовится к выписке из больницы. Против крымчанина, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом медработника, возбуждено уголовное дело. В настоящее время в Крыму прекратили работу все предприятия сферы услуг, кроме магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости.
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Сегодня: Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района. Статистика нарушений Указа Главы РК о введении режима повышенной готовности снижается, в особых случаях граждане привлекаются к ответственности.
Сегодня: Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены. На въездах в Севастополь появились пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Их установили на 44 километре дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, на 43 и на 57 километрах дороги Ялта-Севастополь, на 11 км дороги Танковое-Оборонное и на 2 км дороги Орловка-Бахчисарай.
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