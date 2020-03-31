В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
31 марта 2020
Подобные действия должны оперативно пресекаться, подчеркнул премьер-министр РК Юрий Гоцанюк во время доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.
— Недобросовестные субъекты хозяйствования, которые в период введения ограничения пытаются осуществлять предпринимательскую деятельность, используя товары первой необходимости. Например, субъект, специализирующийся на продаже обуви, одежды, заносит свечи, спички и говорит, что это товары первой необходимости. Прошу работу такую проводить, пресекать и предпринимать жесткие меры к таким горе-предпринимателям, — заявил Гоцанюк.
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Премьер-министра поддержал Глава Республики Крым Сергей Аксенов:
— Некоторые быстро приспосабливаются, просто надо быстро отслеживать. Маневрировать умеют.
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Сегодня: Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара. Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.
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Вчера: Ряд супермаркетов Ялты переходит на круглосуточный режим работы. Для недопущения социальной напряженности на территории Ялтинского региона в период карантина, ряд супермаркетов будет работать круглосуточно.
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