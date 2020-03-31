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В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками

Вторник
31 марта 2020
09:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.

Подобные действия должны оперативно пресекаться, подчеркнул премьер-министр РК Юрий Гоцанюк во время доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

— Недобросовестные субъекты хозяйствования, которые в период введения ограничения пытаются осуществлять предпринимательскую деятельность, используя товары первой необходимости. Например, субъект, специализирующийся на продаже обуви, одежды, заносит свечи, спички и говорит, что это товары первой необходимости. Прошу работу такую проводить, пресекать и предпринимать жесткие меры к таким горе-предпринимателям, — заявил Гоцанюк.

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Премьер-министра поддержал Глава Республики Крым Сергей Аксенов:

— Некоторые быстро приспосабливаются, просто надо быстро отслеживать. Маневрировать умеют.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара. Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.

Вчера: Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин. Жители полуострова жалуются в социальных сетях на требование выйти на работу в период с 28 по 5 апреля.

Вчера: Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории. Компания «Профессионалстрой», купившая имущественный комплекс бывшего винодельческого завода «Дионис» в Симферополе еще в декабре 2018 года, заявила о его рейдерском захвате.

Вчера: Ряд супермаркетов Ялты переходит на круглосуточный режим работы. Для недопущения социальной напряженности на территории Ялтинского региона в период карантина, ряд супермаркетов будет работать круглосуточно.

 

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