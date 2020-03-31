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В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом

Вторник
31 марта 2020
10:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом

© Новости Крыма

В Республике Крым подтвержден второй местный случай коронавирусной инфекции – это контактный по домашнему очагу.

Таким образом, на текущий период зарегистрировано 16 случаев. 14 из них завозные, два случая – местные, из одного семейного очага. Всего на полуострове, включая Севастополь, уже 21 случай заражения коронавирусом.

Об этом заявил Сергей Аксенов в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— В отношении всех контактных лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан, — сказал Сергей Аксенов. — В очередной раз прошу крымчан соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/v-krymu-obnaruzhen-novyi-sluchai-zarazheniya-koronavirusom-129706/

 
 

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