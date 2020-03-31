В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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31 марта 2020
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Таким образом, на текущий период зарегистрировано 16 случаев. 14 из них завозные, два случая – местные, из одного семейного очага. Всего на полуострове, включая Севастополь, уже 21 случай заражения коронавирусом.
Об этом заявил Сергей Аксенов в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— В отношении всех контактных лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан, — сказал Сергей Аксенов. — В очередной раз прошу крымчан соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
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Сегодня: В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса.
Сегодня: Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму. в Крыму госпитализирован, установлен круг контактировавших с ним лиц, который составляет более 30 человек.
Вчера: Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками. Роспотребнадзор разъяснил, как правильно пользоваться одноразовыми и многоразовыми медицинскими масками и утилизировать их.
Вчера: Более 250 крымчан попали под меднаблюдение за сутки. Почти 2,9 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом количество граждан, помещенных в обсерваторы, за последние сутки не изменилось.
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