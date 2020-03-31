В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

© Новости Крыма

В Республике Крым подтвержден второй местный случай коронавирусной инфекции – это контактный по домашнему очагу.

Таким образом, на текущий период зарегистрировано 16 случаев. 14 из них завозные, два случая – местные, из одного семейного очага. Всего на полуострове, включая Севастополь, уже 21 случай заражения коронавирусом.

Об этом заявил Сергей Аксенов в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— В отношении всех контактных лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан, — сказал Сергей Аксенов. — В очередной раз прошу крымчан соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Читайте: В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса.

Сегодня : Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму. в Крыму госпитализирован, установлен круг контактировавших с ним лиц, который составляет более 30 человек.

Вчера : Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками. Роспотребнадзор разъяснил, как правильно пользоваться одноразовыми и многоразовыми медицинскими масками и утилизировать их.

Вчера : Более 250 крымчан попали под меднаблюдение за сутки. Почти 2,9 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом количество граждан, помещенных в обсерваторы, за последние сутки не изменилось.