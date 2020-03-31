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В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов

Вторник
31 марта 2020
19:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов

© Википедия

Аэропорт Симферополь ожидает снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за резкого сокращения рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«При сохранении наблюдающейся отрицательной динамики, в апреле 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь может снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% (около 170 тысяч пассажиров) и более», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на прилет и вылет. По данным Международной ассоциации аэропортов, снижение объемов перевозок в крупнейших аэропортах России на 30 марта составило 70%.

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Около половины субъектов России обязали всех жителей региона независимо от возраста оставаться дома и не покидать его без острой необходимости.

В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением находится 2832 человека.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Стало известно, как будет работать транспорт в Крыму. Министерство транспорта Республики Крым информирует о внесении изменений в режим работы пассажирского транспорта общего пользования на территории Республики Крым с 31 марта по 14 апреля 2020 года.

Сегодня: Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов. Количество подвижного состава общественного транспорта в Симферополе на время нерабочих дней сокращено вдвое.

Сегодня: Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза. Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.

Вчера: Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса. Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.

 

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