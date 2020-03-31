В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов

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Аэропорт Симферополь ожидает снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за резкого сокращения рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«При сохранении наблюдающейся отрицательной динамики, в апреле 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь может снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% (около 170 тысяч пассажиров) и более», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на прилет и вылет. По данным Международной ассоциации аэропортов, снижение объемов перевозок в крупнейших аэропортах России на 30 марта составило 70%.

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Около половины субъектов России обязали всех жителей региона независимо от возраста оставаться дома и не покидать его без острой необходимости.

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