У Аксенова коронавирус не нашли

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020
Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
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— Хорошая новость – все члены штаба, кто вчера сдал анализы, ни у кого коронавируса нет, — подчеркнул глава Крыма.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова. Власти Республики Крым попросили аграриев ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма.
Вчера: Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус. Все члены оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым в течение ближайших двух дней сами пройдут тестирование и будут пересдавать анализы на коронавирус раз в неделю.
Воскресенье, 29 марта 2020: Чубаров призывает закрыть Крымский мост. Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.
Воскресенье, 29 марта 2020: Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму. Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.
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