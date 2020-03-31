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Коронавирус

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У Аксенова коронавирус не нашли

Вторник
31 марта 2020
10:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Первые результаты заявленного ранее тестирования членов оперативного штаба на коронавирус оказались отрицательными.

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

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— Хорошая новость – все члены штаба, кто вчера сдал анализы, ни у кого коронавируса нет, — подчеркнул глава Крыма.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова. Власти Республики Крым попросили аграриев ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма.

Вчера: Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус. Все члены оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым в течение ближайших двух дней сами пройдут тестирование и будут пересдавать анализы на коронавирус раз в неделю.

Воскресенье, 29 марта 2020: Чубаров призывает закрыть Крымский мост. Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.

Воскресенье, 29 марта 2020: Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму. Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/u-aksenova-koronavirus-ne-nashli-129707/

 
 

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