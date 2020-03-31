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Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района

Вторник
31 марта 2020
15:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района

© Новости Крыма

Статистика нарушений Указа Главы РК о введении режима повышенной готовности снижается, в особых случаях граждане привлекаются к ответственности.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

— В рамках контроля за исполнением положений указа главы республики о введении режима повышенной готовности вчера было проверено 17 тысяч 330, выявлено 60 рушений. Это в три раза меньше нарушений, чем было за 30 марта. В этот же день нарушения были устранены по 47 объектам. Составлены административные протоколы в Бахчисарайском районе и городе Армянск. В Бахчисарайском районе гражданин, прибывший с неблагополучной территории, нарушил решим самоизоляции, материалы по этому случаю переданы в суд, — сообщил Гоцанюк.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина. Количество нарушений работы предприятий в режиме ограничений из-за коронавируса снижается в Крыму.

Сегодня: Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены. На въездах в Севастополь появились пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Их установили на 44 километре дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, на 43 и на 57 километрах дороги Ялта-Севастополь, на 11 км дороги Танковое-Оборонное и на 2 км дороги Орловка-Бахчисарай.

Сегодня: Крымский водитель автобуса предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя пассажирского автобуса, который во время совершения рейса в окрестностях Керчи допустил смертельное ДТП.

Сегодня: Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов. На одном из предприятий Феодосии, которое занимается торговлей пищевыми продуктами, обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

 

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