Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района

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Статистика нарушений Указа Главы РК о введении режима повышенной готовности снижается, в особых случаях граждане привлекаются к ответственности.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

— В рамках контроля за исполнением положений указа главы республики о введении режима повышенной готовности вчера было проверено 17 тысяч 330, выявлено 60 рушений. Это в три раза меньше нарушений, чем было за 30 марта. В этот же день нарушения были устранены по 47 объектам. Составлены административные протоколы в Бахчисарайском районе и городе Армянск. В Бахчисарайском районе гражданин, прибывший с неблагополучной территории, нарушил решим самоизоляции, материалы по этому случаю переданы в суд, — сообщил Гоцанюк.

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