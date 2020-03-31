Стало известно, как будет работать транспорт в Крыму

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Министерство транспорта Республики Крым информирует о внесении изменений в режим работы пассажирского транспорта общего пользования на территории Республики Крым с 31 марта по 14 апреля 2020 года.

Изменения связаны с исполнением решения оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

Так, в связи с решением администрации Краснодарского края об ограничении с 28 марта 5 апреля 2020 года междугородних перевозок по территории Краснодарского края, в том числе транзитных, ГУП РК «Крымавтотранс» прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок.

В связи с решением ВрИО Губернатора города Севастополь о приостановлении автобусного сообщения по смежным межрегиональным маршрутам, на автовокзалах и автостанциях города Севастополя (с 1 по 14 апреля 2020 года), ГУП РК «Крымавтотранс» в этот же период будет прекращена реализация проездных билетов и отправление автобусов, следующих по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в направлении Севастополя.

Перевозки пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего и пригородного сообщения осуществляются в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку. В случае отсутствия пассажиров решение об отмене рейса принимается непосредственно перед временем отправления автобусов (троллейбусов) в рейс.

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Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются:

— с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в соответствии с установленными графиками движения;

— с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 по фактическому пассажиропотоку, с интервалом движения не более 40 минут.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем следовании осуществляются без ограничений, согласно установленному графику движения поездов.

Аэропорт «Симферополь» работает в штатном режиме.

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Сегодня : В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов. Аэропорт Симферополь ожидает снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за резкого сокращения рейсов.

Сегодня : Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов. Количество подвижного состава общественного транспорта в Симферополе на время нерабочих дней сокращено вдвое.

Сегодня : Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза. Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.

Вчера : Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса. Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.