Стало известно, как будет работать транспорт в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Март 2020
31 марта 2020
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Изменения связаны с исполнением решения оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.
Так, в связи с решением администрации Краснодарского края об ограничении с 28 марта 5 апреля 2020 года междугородних перевозок по территории Краснодарского края, в том числе транзитных, ГУП РК «Крымавтотранс» прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок.
В связи с решением ВрИО Губернатора города Севастополь о приостановлении автобусного сообщения по смежным межрегиональным маршрутам, на автовокзалах и автостанциях города Севастополя (с 1 по 14 апреля 2020 года), ГУП РК «Крымавтотранс» в этот же период будет прекращена реализация проездных билетов и отправление автобусов, следующих по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в направлении Севастополя.
Перевозки пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего и пригородного сообщения осуществляются в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку. В случае отсутствия пассажиров решение об отмене рейса принимается непосредственно перед временем отправления автобусов (троллейбусов) в рейс.
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Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются:
— с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в соответствии с установленными графиками движения;
— с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 по фактическому пассажиропотоку, с интервалом движения не более 40 минут.
Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем следовании осуществляются без ограничений, согласно установленному графику движения поездов.
Аэропорт «Симферополь» работает в штатном режиме.
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Сегодня: В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов. Аэропорт Симферополь ожидает снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за резкого сокращения рейсов.
Сегодня: Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов. Количество подвижного состава общественного транспорта в Симферополе на время нерабочих дней сокращено вдвое.
Сегодня: Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза. Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.
Вчера: Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса. Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.
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