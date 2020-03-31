Симферополь вдвое сократил число работающих автобусов и троллейбусов

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: «Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района В Судаке закрывают городскую набережную В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов

Количество подвижного состава общественного транспорта в Симферополе на время нерабочих дней сокращено вдвое.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.

«Сегодня на городские маршруты вышло 50% подвижного состава, это порядка 250 единиц. Интервал движения составляет от 20 до 40 минут», – уточнила она.

Волкова добавила, что сотрудники управления транспорта и связи администрации Симферополя проводят постоянный мониторинг на предмет обработки общественного транспорта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории крымской столицы. «Дезинфекция подвижного состава проводится ежедневно перед выпуском на линию. Санитарная обработка выполняется строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Средства, которые используются, безопасны для людей, но полностью обеззараживают все поверхности: поручни, кресла, стекла и двери», – цитирует Волкову пресс-служба горадминистрации.

Читайте: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы

Кроме того, ежедневно проводится плановый медицинский осмотр сотрудников, которые выходят на линию. Помимо стандартной процедуры осмотра, им обязательно измеряют температуру. Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками для обработки рук, а также дезинфицирующими салфетками.

Ранее власти Крыма с 28 марта 2020 года по 14 апреля приостановили действие льгот на проезд в общественном транспорте.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза. Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.

Вчера : Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса. Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.

Вчера : В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре. Ночью в крымской столице четверо подростков проходя мимо автомобиля, припаркованного на тротуаре во дворе многоэтажного дома, оставили на нем несколько заметных следов маркером.

Вчера : Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами. Севастополь приостановил автобусное пассажирское сообщение с другими регионами в целях недопущения распространения коронавируса, сообщает правительство города.