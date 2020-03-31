Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции

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В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей региона.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Сейчас мы готовим такие меры. Сегодня эти дополнения в указ (о режиме повышенной готовности – ред.) будут внесены. Мы должны проработать все необходимые средства их исполнения. Во многих регионах страны это введено со вчерашнего дня. С завтрашнего дня такие правила добавим, и это (самоизоляция – ред.) уже будет делаться в директивном режиме», – сказал Развожаев.

Как сообщалось ранее, на административной границе Севастополя были развернуты пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Все автомобили останавливают и осматривают, всем пассажирам и водителям измеряют температуру.

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Также каждого на въезде в город просят заполнить анкету с вопросами о том, был ли человек заграницей в ближайшие 20 дней, почему нарушил режим самоизоляции, из какого региона едет и по какому адресу планирует находиться в Севастополе.

По словам врио губернатора города, на данный момент это «самая лучшая стратегия для нераспространения коронавируса».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : У Аксенова коронавирус не нашли. Первые результаты заявленного ранее тестирования членов оперативного штаба на коронавирус оказались отрицательными.

Сегодня : Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова. Власти Республики Крым попросили аграриев ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма.

Вчера : Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус. Все члены оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым в течение ближайших двух дней сами пройдут тестирование и будут пересдавать анализы на коронавирус раз в неделю.

Воскресенье, 29 марта 2020 : Чубаров призывает закрыть Крымский мост. Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.