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Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции

Вторник
31 марта 2020
20:20

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции

© utro.ru

В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей региона.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Сейчас мы готовим такие меры. Сегодня эти дополнения в указ (о режиме повышенной готовности – ред.) будут внесены. Мы должны проработать все необходимые средства их исполнения. Во многих регионах страны это введено со вчерашнего дня. С завтрашнего дня такие правила добавим, и это (самоизоляция – ред.) уже будет делаться в директивном режиме», – сказал Развожаев.

Как сообщалось ранее, на административной границе Севастополя были развернуты пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Все автомобили останавливают и осматривают, всем пассажирам и водителям измеряют температуру.

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Также каждого на въезде в город просят заполнить анкету с вопросами о том, был ли человек заграницей в ближайшие 20 дней, почему нарушил режим самоизоляции, из какого региона едет и по какому адресу планирует находиться в Севастополе.

По словам врио губернатора города, на данный момент это «самая лучшая стратегия для нераспространения коронавируса».

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Сегодня: У Аксенова коронавирус не нашли. Первые результаты заявленного ранее тестирования членов оперативного штаба на коронавирус оказались отрицательными.

Сегодня: Власти Крыма запретили оптовые поставки товаров за пределы полуострова. Власти Республики Крым попросили аграриев ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма.

Вчера: Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус. Все члены оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым в течение ближайших двух дней сами пройдут тестирование и будут пересдавать анализы на коронавирус раз в неделю.

Воскресенье, 29 марта 2020: Чубаров призывает закрыть Крымский мост. Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/sevastopol-vvodit-rezhim-obyazatelnoi-samoizolyatsii-129735/

 
 

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