Роспотребнадзор разработал высокоточный тест на коронавирус

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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31 марта 2020
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление ведомства.
«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», – заявили в ведомстве.
Новый тест успешно прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования в России 25 марта. Он позволяет в одном исследовании выявлять не только новый коронавирус, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов.
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