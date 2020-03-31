Роспотребнадзор разработал высокоточный тест на коронавирус

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Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на наличие коронавируса.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление ведомства.

«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», – заявили в ведомстве.

Новый тест успешно прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования в России 25 марта. Он позволяет в одном исследовании выявлять не только новый коронавирус, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов.

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