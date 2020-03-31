Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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31 марта 2020
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
«Мы по статье 5.35 КоАП РФ за сутки выявили четырех несовершеннолетних, которые находились без сопровождения родителей в местах массового пребывания (людей). Родители привлечены к ответственности, – сказал Смаглин. – И 477 предписаний было вынесено лицам, которые находились на улице в возрасте свыше 65 лет».
Смаглин сообщил, что за прошедшие сутки было проверено 2 730 объектов, из них 29 работали. При этом полицейские не выявили предприятий и организации, которые совершали повторные нарушения. Также были зафиксированы факты нарушения режима самоизоляции.
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«За вчера мы проверили по месту жительства 843 человека, из них только два отсутствовали. Одного мы установили, привлекли к ответственности. Материалы направили в Роспотребнадзор», – сообщил Смаглин.
В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.
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