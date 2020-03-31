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Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений

Вторник
31 марта 2020
19:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Сотрудники полиции за прошедшие сутки привлекли в Крыму к административной ответственности родителей четырех подростков, которые в нарушение запрета находились в местах массового пребывания людей.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Мы по статье 5.35 КоАП РФ за сутки выявили четырех несовершеннолетних, которые находились без сопровождения родителей в местах массового пребывания (людей). Родители привлечены к ответственности, – сказал Смаглин. – И 477 предписаний было вынесено лицам, которые находились на улице в возрасте свыше 65 лет».

Смаглин сообщил, что за прошедшие сутки было проверено 2 730 объектов, из них 29 работали. При этом полицейские не выявили предприятий и организации, которые совершали повторные нарушения. Также были зафиксированы факты нарушения режима самоизоляции.

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«За вчера мы проверили по месту жительства 843 человека, из них только два отсутствовали. Одного мы установили, привлекли к ответственности. Материалы направили в Роспотребнадзор», – сообщил Смаглин.

В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.

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Пятница, 27 марта 2020: Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса. Сроки проведение Единого государственного экзамена для 11-классников и Основного государственного экзамена для 9-классников перенесены на июнь.

Четверг, 26 марта 2020: Несовершеннолетним в Крыму запретят находиться в общественных местах. МВД по Крыму предложило запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.

Среда, 25 марта 2020: Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону. В сельской местности возникли сложности с переходом школьников на дистанционное обучение, которое с 30 марта внедряется во всех школах Крыма.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/roditeli-chetyreh-krymskih-podrostkov-nakazany-za-nesobljudenie-ogranichenii-129723/

 
 

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