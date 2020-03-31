Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Экология

Ради отеля и виноградника под Севастополем вырубили можжевельники

Вторник
31 марта 2020
17:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


В селе Родное под Севастополем спилили 4 гектара можжевельника, который входит в Красную книгу.

Хозяину земли, допустившему это, грозит привлечение к ответственности.Вырубку заметили местные жители. По их словам, владелец участка не видел проблемы в уничтожении можжевельника и посчитал его сорняком.

«Москвич, сказал, что хочет построит гостиницу, посадить виноградник, создать 50 рабочих мест для местных, а мы ему мешаем бизнес делать, из-за какого-то сорняка, которого вокруг, как ... .(непечатное слово - прим. ред. ). Спросили, почему бы не согласовать и не пересадить деревья, он ответил, что не прижилось бы», - прокомментировал в соцсети Facebook  севастополец Виталий Белоокий.

На место происшествия выезжали сотрудники Севприроднадзора, полиции и ГКУ «Севастопольское лесничество». Они осмотрели вырубку, пообещали установить все обстоятельства правонарушения и привлечь виновных к ответственности.

Читайте: Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом»

«Обнаружено 668 экземпляров растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя. Кроме того, на значительной части участка можжевельник переработан в щепу. Работы проводились в том числе и с применением техники», - сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

Ранее замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская объясняла, что для физических лиц штраф за вырубку или повреждение можжевельника составляет порядка пяти тысяч рублей, для юридических .

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 28 марта 2020: Под Симферополем незаконно вырубили 1600 деревьев. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории Симферопольского лесничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Суббота, 28 марта 2020: Власти разрешили снести деревья в Симферополе. Подрядчик строительства канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе получил порубочный билет на снос около 30 деревьев на территории одной из своих стройплощадок, расположенной вблизи парка им. Гагарина.

Пятница, 27 марта 2020: На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения. В селе Воинка Красноперекопского района зафиксирована дымка непонятного происхождения.

Среда, 25 марта 2020: В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу. В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Крыма совместно с Морским гидрофизическим институтом планирует провести исследования и оценить возможность постройки защитных сооружений в районе Бакальской косы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/radi-otelya-i-vinogradnika-pod-sevastopolem-vyrubili-mozhzhevelniki-129718/

 
 

Экология

На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом»

Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом»

Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в июне

Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в июне

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими
СЮЖЕТ
Коронавирус

«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.