Ради отеля и виноградника под Севастополем вырубили можжевельники

В селе Родное под Севастополем спилили 4 гектара можжевельника, который входит в Красную книгу.

Хозяину земли, допустившему это, грозит привлечение к ответственности.Вырубку заметили местные жители. По их словам, владелец участка не видел проблемы в уничтожении можжевельника и посчитал его сорняком.

«Москвич, сказал, что хочет построит гостиницу, посадить виноградник, создать 50 рабочих мест для местных, а мы ему мешаем бизнес делать, из-за какого-то сорняка, которого вокруг, как ... .(непечатное слово - прим. ред. ). Спросили, почему бы не согласовать и не пересадить деревья, он ответил, что не прижилось бы», - прокомментировал в соцсети Facebook севастополец Виталий Белоокий.

На место происшествия выезжали сотрудники Севприроднадзора, полиции и ГКУ «Севастопольское лесничество». Они осмотрели вырубку, пообещали установить все обстоятельства правонарушения и привлечь виновных к ответственности.

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«Обнаружено 668 экземпляров растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя. Кроме того, на значительной части участка можжевельник переработан в щепу. Работы проводились в том числе и с применением техники», - сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

Ранее замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская объясняла, что для физических лиц штраф за вырубку или повреждение можжевельника составляет порядка пяти тысяч рублей, для юридических .

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