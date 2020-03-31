Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 марта

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 31 марта.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 79 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте утром ясная и солнечная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 74 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 76 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 85 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 79 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 9, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Малореченском - 9, в Массандре - 10, в Оленевке - 8, в Партените - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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