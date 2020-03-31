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Власть -> Коммунальное хозяйство

Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей

Вторник
31 марта 2020
08:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Правительство Севастополя по требованию прокуратуры пересмотрело порядок передачи бесхозных гаражей с находящимся в них имуществом в государственную собственность.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства города-героя.

Как сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, необходимо было уточнить порядок оценки незаконно построенных гаражей и находящегося в них имущества.

«На гараж сначала вывешивается уведомление, что в течение 10 дней после рассмотрения комиссией он может быть демонтирован. Если гражданин прочитал это объявление, он может его демонтировать самостоятельно. В течение 60 дней это имущество находится на ответственном хранении, если за это время никто не обозначил, что это его имущество – оно проходит оценку. А затем – либо ибо используется, становясь на баланс предприятия, либо утилизируется», – пояснил новый порядок Горлов.

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«Условно говоря, это имущество потом используется для госнужд?» – уточнил Развожаев.

Евгений Горлов ответил утвердительно.

Ответственным за хранение незаконных гаражей назначено ГБУ «Парки и скверы».

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