Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020
Соответствующее решение было принято на заседании правительства города-героя.
Как сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, необходимо было уточнить порядок оценки незаконно построенных гаражей и находящегося в них имущества.
«На гараж сначала вывешивается уведомление, что в течение 10 дней после рассмотрения комиссией он может быть демонтирован. Если гражданин прочитал это объявление, он может его демонтировать самостоятельно. В течение 60 дней это имущество находится на ответственном хранении, если за это время никто не обозначил, что это его имущество – оно проходит оценку. А затем – либо ибо используется, становясь на баланс предприятия, либо утилизируется», – пояснил новый порядок Горлов.
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«Условно говоря, это имущество потом используется для госнужд?» – уточнил Развожаев.
Евгений Горлов ответил утвердительно.
Ответственным за хранение незаконных гаражей назначено ГБУ «Парки и скверы».
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